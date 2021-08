Domenica In, sta per cambiare tutto: annuncio a sorpresa di Mara Venier, ritornerà proprio lui

Domenica In riaprirà i battenti il 19 settembre: tutte le novità della prossima edizione in un annuncio di Mara Venier e un inatteso ritorno.

Manca poco più di un mese al ritorno in scena di Mara Venier e del suo seguitissimo salotto di Domenica In. Le ultime due edizioni dello storico show televisivo domenicale non sono state affatto facili per la biondissima conduttrice veneta che si è trovata a dover trattare negli spazi del programma l’emergenza Covid. Una situazione inedita che ha dimostrato di saper gestire egregiamente.

Inutile dire che c’è tanta curiosità sulle novità della prossima stagione del programma: cosa cambierà? Ebbene, la bella e brava Mara ha fatto sapere di avere in cantiere tante sorprese per il suo affezionatissimo pubblico.

Inoltre, ci sarà un graditissimo ritorno: si tratta di un volto noto della tv che per anni è stata una presenza fissa nel salotto domenicale di Rai 1.

Mara Venier, l’annuncio su Domenica In lascia a bocca aperta: nessuno se lo aspettava

Come spiegato dalla stessa presentatrice nel corso del talk show “Gli incontri del principe di Viareggio”, verrà conservato lo spazio dedicato alle notizie sulla pandemia, ma stavolta pare non si tratti della parte iniziale delle puntate. “La parte iniziale non volevo che riguardasse il Covid, come è stato in queste due ultime edizioni, ma non possiamo ignorare questo tema, anche se spero che lo spazio sia ridotto perché vorrebbe dire che la pandemia non fa più paura”, ha rivelato Mara.

Ci sarà poi un clamoroso ritorno di una vecchia conoscenza del programma: Don Mazzi tornerà ad essere un ospite fisso della Venier.

“Ci saranno dei cambiamenti in un format comunque collaudato e di grande qualità. Ho chiesto a don Antonio Mazzi di tornare, ci saranno storie di gente comune, con un vissuto particolare“, ha fatto sapere la regina di Domenica In.