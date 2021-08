L’ex concorrente del GF è finalmente diventata mamma di una splendida femminuccia: splendida notizia a sorpresa, benvenuta al mondo!

Una cosa è certa: questo che sta vivendo è un momento davvero magico per l’ex concorrente del GF. Dopo nove ed intensi mesi di gravidanza, l’ex volto della televisione italiana e spagnola è diventata mamma per la prima volta. Ad annunciarlo, stando anche a quanto si apprende dal web, sembrerebbe essere stata proprio la diretta interessata sul suo canale social ufficiale. È stata proprio lei che, attraverso una serie di Instagram Stories, oltre che spiegare il motivo della sua assenza, non ha affatto potuto fare a meno di rivelare ai suoi sostenitori di essere diventata mamma per la prima volta. Sembrerebbe che la nascita della piccolina vada a rintracciarsi il 6 Agosto scorso.

Gioia immensa, quindi, sia per l’ex concorrente del GF che per il suo compagno, conosciuto tra l’altro proprio durante un reality a cui entrambi hanno partecipato. Perché sì, è proprio questo che è successo. I due si sono conosciuti durante un programma e da quel momento non si sono mai più lasciati. Di chi parliamo? Scopriamolo!

L’ex concorrente del GF è diventata mamma: fiocco rosa, benvenuta!

Attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, l’ex concorrente del GF ha rivelato al suo pubblico di essere diventata mamma per la prima volta. Stiamo parlando proprio di lei: Ivana Icardi. La sorella minore di Mauro Icardi, quindi, ha coronato il suo sogno. Ed ha accolto tra le sue braccia la piccola Giorgia.

L’amore tra Ivana Icardi e Hugo Sierra, è questo il nome del suo compagno, è sbocciato qualche anno fa. Quando entrambi hanno preso parte all’edizione spagnola de L’Isola dei Famosi. E, da quel momento, non si sono mai più lasciati. Per la bella Ivana, come ricorderete, si tratta della sua primogenita. A differenza di Hugo, che dalla sua relazione precedente è divenuto già padre. Stando a quando si apprende da ‘Diez minutos’, infine, sembrerebbe che l’ex gieffina sia già ritornata a casa con la sua bambina per iniziare una nuova vita.

Tantissimi auguri ad Ivana Icardi e al suo Hugo per la nascita della piccola Giorgia.