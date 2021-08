Elena D’Amario, clamorosa svolta nella sua carriera: colpo di scena incredibile, l’indiscrezione lascia tutto i suoi fan di stucco.

È una delle ballerine di Amici più amate, Elena D’Amario. Entrata a far parte dell’ambitissima scuola di Maria De Filippi nel corso della sua decima edizione, la danzatrice ha facilmente conquistato gli occhi di tutti su di sé. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Oltre che essere bellissima, la D’Amario può contare su un talento davvero indescrivibile. Cosa ne sarà di lei, però? Appurato che tra qualche mese andrà in onda la prossima edizione del programma, Elena sarà ancora nel cast dei professionisti? Noi ci auguriamo di si, ovviamente! Sappiate, però, che, come raccontato dalla diretta interessa, sembrerebbe che ci siano anche nuovi progetti in arrivo.

A lanciare questa clamorosa indiscrezione, è stato il settimanale ‘Vero’. Stando a quanto si apprende dal giornale, sembrerebbe che per Elena D’Amario ci sia qualcosa di straordinario in ballo. Di che cosa parliamo esattamente? State tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, sembrerebbe che si tratti di una vera e propria svolta in carriera.

Elena D’Amario, clamorosa svolta in carriera: clamoroso colpo di scena!

Nel corso di una sua recentissima intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, Elena D’Amario ha svelato di aver iniziato a studiare cinema. E di sognare per il suo futuro non solo la coreografia, ma anche la direzione artistica. A quanto pare, però, sembrerebbe che le sorprese non siano affatto finite qui. Stando a quanto si apprende dalle pagine del settimanale Vero, infatti, sembrerebbe che sia in ballo qualcosa di straordinario. Al momento, sia chiaro: la diretta interessata non ha affatto proferito parola. Fatto sta che, da quanto si legge dalle pagine del giornale, sembrerebbe che c’è la serissima possibilità che la ballerina di Amici possa iniziare un suo percorso da conduttrice. Insomma, una vera e propria svolta in carriera.

Dopo Lorella Boccia, recentemente sul piccolo schermo con ‘Venus Club’, sembrerebbe che anche Elena D’Amario possa approdare in questo mondo. Al momento, le informazioni che abbiamo sono davvero minime. Da quanto si legge, però, sembrerebbe che l’indiscrezione è davvero clamorosa.

Cosa ne pensate? Qualora l’indiscrezione dovesse dimostrarsi reale, ne sareste felici?