La storia di Roberta a ‘La clinica per rinascere’: dopo l’intervento, la vita della giovanissima ragazza è drasticamente cambiata.

Tra le tantissime storie che vi abbiamo raccontato in queste ultime settimane e che sono state ampiamente mostrate nel corso de ‘La Clinica per rinascere’, quella di Roberta vale proprio la pena di essere raccontata. Appena ventenne, la giovanissima ha deciso di rivolgersi al dottor Giardiello, chirurgo della clinica Pineta Grande Hospital a Castelvolturno in Campania, alla psicologa psicoterapeuta Filomena Cesaro e alla dietista Rita Schiano Di Cola per rimettersi in forma. Alla prima visita col chirurgo, infatti, la bilancia portava un peso che raggiungeva i 208 kg. Ed è proprio per questo motivo che, data anche la sua giovanissima età, Roberta ha deciso di riprendere in mano le redini della propria vita.

Il suo percorso all’interno de ‘La clinica per rinascere’ è stato davvero incredibile. Nonostante sia giovanissima, Roberta si è mostrata sin da subito seriamente intenzionata a rimettersi in forma. E ad affrontate l’operazione che avrebbe dato inizio la sua rinascita. Sapete, però, cos’è successo dopo l’intervento? Scopriamolo!

La storia di Roberta a ‘La clinica per rinascere’: cos’è successo dopo l’intervento? Colpo di scena

Roberta, quindi, ha deciso di rivolgersi a ‘La clinica per rinascere’ per riappropriarsi della sua vita. Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che, sin da bambina, abbia avuto questo rapporto col cibo. E che, dopo la morte del padre ed alcuni episodi di bullismo, abbia continuato a rifugiarsi in esso per trovare conforto.

Arrivata nel programma con un peso che raggiungeva i 208 kg, Roberta ha dimostrato immediatamente di essere fortemente desiderosa di ritornare in forma. Tanto è vero che, alla prima visita di controllo, la bilancia portava ben -10 kg. Un traguardo davvero pazzesco, quindi. E che ha spinto, poi, il dottor Giardiello ad operarla. Sapete, però, cos’è successo subito dopo l’intervento? Certo, l’operazione ha avuto una conseguenza incredibile sul suo peso, tanto è vero che qualche mese dopo Roberta pesava ben 136 kg, ma non solo. Come raccontato dalla diretta interessata, dopo l’intervento, non soltanto la giovanissima ha iniziato un corso di make-up artist, una delle sue più grandi passioni, ma ha anche trovato l’amore.

Complimenti!