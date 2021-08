Manuela Carriero, ancora accuse dopo Temptation Island: replica da applausi

A distanza di alcune settimane da Temptation Island, Manuela Carriero è ancora nell’occhio del ciclone: la sua replica alle polemiche.

È stata una delle protagonista indiscusse della recentissima edizione di Temptation Island, Manuela Carriero. Entrata a far parte del programma di Canale 5 con il suo fidanzato Stefano, la bellissima pugliese non soltanto è riuscita ad assumere nuove consapevolezze sulla storia d’amore, ma ha anche avuto l’opportunità di legarsi e lasciarsi andare con il single Luciano Punzo. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante il docu-reality sia terminato da diverse settimane, i due continuano a fare coppia fissa. E a dichiararsi piuttosto affiatati ed uniti.

Il percorso di Manuela, quindi, è stato davvero incredibile. E, com’è giusto che sia, ha catturato l’attenzione di tutto il pubblico italiano. C’è chi, infatti, ha sempre ‘tifato’ per lei, la sua rinascita e per Luciano. E chi, invece, ancora adesso crede che prendere parte al programma di Canale 5 sia stata soltanto una scusa per Stefano. Ecco. È proprio a queste polemiche che, qualche ora fa, Manuela ha deciso di rispondere. E di replicare.

Manuela dopo Temptation Island, piovono accuse clamorose: la replica è incredibile

A distanza di qualche settimana dalla fine di Temptation Island, Manuela Carriero non ne ha potuto più di tutte le accuse che, in questo ultimo periodo, sono state dette sul suo conto. Ed ha voluto replicare. È proprio attraverso una serie di Instagram Stories, caricate sul suo canale social ufficiale, che la splendida pugliese ha voluto mettere a tacere, speriamo una volta per tutte, coloro che l’accusano di aver preso parte al programma per lasciare Stefano, il suo compagno. O, addirittura, per vendicarsi. Insomma, a detta loro, è come se la Carriero avesse deciso di partecipare al docu-reality come una sorta di pretesto.

Accuse, da come si può chiaramente comprendere, davvero clamorose. Di fronte alle quali, Manuela non ha affatto potuto fare a meno di rispondere. E così, attraverso una serie di Instagram Stories, non soltanto la Carriero ha clamorosamente smentito questi ‘dubbi’, ma ha anche condiviso i messaggi che, prima di Temptation Island, era solita mandare alle redazione. E in cui si chiedeva cosa avesse sbagliato nella sua relazione con Stefano.

Ad oggi, infine, Manuela si dice felice della scelta che ha preso. E consapevole che questa esperienza l’ha aiutata a crescere. A lei e Luciano porgiamo i nostri più sinceri auguri per una vita insieme.