Michelle Hunziker svela qual è la sua più grande fobia: l’avreste mai detto?

In alcune delle sue Instagram Stories, Michelle Hunziker ha rivelato qual è la sua più grande fobia: non l’avreste mai immaginato, incredibile!

È la regina indiscussa della televisione italiana, Michelle Hunziker. Colonna portante di tantissimi programmi di successo, la conduttrice vanta di un successo davvero clamoroso. Sia chiaro, però: non facciamo soltanto riferimento alla sua carriera televisiva e, quindi, lavorativa, ma anche al clamoroso riscontro social. Attivissima e seguitissima, la splendida Hunziker può essere considerata anche la vera e propria stella del famoso social network. Sul suo canale Instagram, infatti, Michelle è solita intrattenere il suo pubblico su racconti appartenenti alla sua vita, incredibili rivelazioni e scatti che la ritraggono in famiglia o nel corso della sua quotidianità.

Proprio qualche giorno fa, attraverso una serie di Instagram Stories, Michelle Hunziker ha risposto alle domande più curiose dei suoi sostenitori. E così, oltre a smentire categoricamente le voci di una presunta crisi con suo marito, la conduttrice ha rivelato anche qual è la sua più grande fobia. Siete curiosi di conoscerla anche voi? Ci pensiamo immediatamente!

Qual è la più grande fobia di Michelle Hunziker? Solo adesso svela tutto: le sue parole

Pensavate che Michelle Hunziker non avesse fobie? Beh, vi sbagliate di grosso. Anche lei ne ha. Ed è stata proprio la diretta interessata a svelarla, molto probabilmente per la prima volta in assoluto. Nel rispondere alle domande più curiose dei suoi sostenitori, la conduttrice televisiva ha rivelato anche qual è la sua più grande fobia. Siete pronti a scoprirla anche voi? Scopriamo le sue esatte parole.

“Ho una fobia. Si chiama tripofobia: mi danno fastidio tutte le superfici con i buchi piccoli, con quelli irregolari”, ha detto Michelle Hunziker. Insomma, una rivelazione del tutto inedita, non c’è che dire. Anche perché, nonostante abbia sottolineato che tutta la sua famiglia ei suoi amici ne sono a conoscenza, non ci sembra che il suo pubblico lo sappia.

Cosa ne pensate?