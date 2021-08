Flora Canto dopo il parto ha avuto un problema: lo ha confessato lei stessa su Instagram. Ecco le parole della dolce metà di Enrico Brignano.

Lo scorso 20 luglio Enrico Brignano e Flora Canto hanno accolto in famiglia un nuovo arrivato. L’attrice e conduttrice italiana, dolce metà del celebre comico ed attore, ha dato alla luce a metà luglio il piccolo Niccolò, il loro secondo figlio. Nel 2017 la coppia famosa nel mondo dello spettacolo ha avuto la primogenita, Martina. Una gioia troppo grande per papà e mamma che oggi vivono la loro vita felici insieme ai loro gioielli. Purtroppo, dopo il parto Flora ha avuto qualche problemino: lo ha raccontato lei stessa attraverso il suo canale Instagram.

Enrico Brignano, problemi dopo il parto per la moglie Flora Canto: “Mi hanno fatto smettere…”

Flora Canto con un lungo post sui social ha fatto sapere di aver avuto qualche problema dopo il parto. Lo scorso 20 luglio la dolce metà di Enrico Brignano ha dato alla luce il loro secondogenito, Niccolò. Purtroppo l’attrice e conduttrice tv non ha potuto allattare il suo neonato.

“Volevo rassicurare le donne che mi scrivono che il non essere perfette, scolpite, toniche, dopo aver messo al mondo un figlio, è naturale; che non è tutto rose e fiori come sui social si tende a mostrare, dando di sé immagini da Wonder Woman. Volevo dire la verità, la mia verità, fatta di un corpo che cambia, di giorni delicati, nel mio caso culminati con un principio di mastite e poco latte, che mi hanno fatto smettere di allattare” sono state le parole scritte da Flora Canto, riportate dal portale Today.

Nonostante questo particolare, la coppia è felicissima di avere un nuovo arrivato in famiglia: una gioia troppo grande da festeggiare ogni giorno.