È uno dei volti più amati della televisione italiana, Stefano De Martino. Entrato a far parte di questo mondo nel corso della decima edizione di Amici, il ballerino napoletano ha saputo conquistare l’attenzione di tutti in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che, una volta terminata la sua esperienza nel talent, a distanza di anni, il bel De Martino non soltanto vi è ritornato nelle vesti di ballerino professionista, ma anche come conduttore del daytime. È proprio da questo momento che la carriera da presentatore ha avuto origine. E non si è mai più fermata. Colonna portante di tantissimi programmi di successo, a partire da Made in Sud fino a Stasera tutto è possibile, Stefano ha dimostrato di essere proprio portate per questo mestiere. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui.

Oltre a ballerino e conduttore, Stefano De Martino ha affinato anche altre doti. In queste settimane, ad esempio, sarà il protagonista di uno spettacolo teatrale con Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, suoi grandi amici, e prossimamente lo vedremo al cinema. Ma non solo. Qualche giorno fa, Stefano ha dato ai suoi sostenitori un annuncio pazzesco. Scopriamolo!

Stefano De Martino, annuncio clamoroso: l’ha mostrato sui social, incredibile!

Oltre alla sua incredibile carriera da ballerino e conduttore, sapete che Stefano De Martino si diletta anche come deejay? Avete letto proprio bene, si! Ecco. È proprio in merito a questo che, qualche giorno fa, l’ex ballerino di Amici ha dato ai suoi sostenitori un annuncio davvero pazzesco.

Stefano De Martino è finalmente ritornato a suonare. E questo ultimo annuncio pazzesco ce ne da ampia conferma. Proprio qualche giorno fa, attraverso un post Instagram, il conduttore televisivo ha annunciato l’uscita di una nuova compilation tutta da ballare in questi giorni di estate. Intitolata ‘Disco Magica volume 5’, la raccolta, disponibile ed accessibile a tutti, presenta il fior fiore di singoli musicali tutti editati e riadattati da Stefano De Martino e Vincenzo Paccone e Carlo Martino.

Cosa aspettate, quindi? Correte ad ascoltare! Non ve ne pentirete affatto!