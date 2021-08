Dopo Amici Tommaso Stanzani è letteralmente inarrestabile: a distanza di qualche settimana dalla sua esperienza a Battiti Live, rivedremo il ballerino proprio lì.

È stato uno dei giovanissimi talenti della scorsa edizione di Amici che, sin dal primo momento, ha riscosso un successo davvero impressionante, Tommaso Stanzani. Entrato a far parte della scuola di Maria De Filippi perché fortemente voluto da Alessandra Celentano per la sua leggiadria e bravura, il ballerino ha incantato tutti i telespettatori del talent in un vero e proprio batter baleno. Ed ammirandolo mentre balla, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. È proprio per questo motivo che una volta uscito dal programma, il giovanissimo Stanzani ha letteralmente cavalcato la cresta dell’onda. Come dimenticarlo, ad esempio, sul palco di Battiti live! Ma non solo. Stando a quanto si apprende dalle sue parole social, infatti, sembrerebbe che sia arrivata una clamorosa novità.

È proprio sul suo canale social ufficiale, sul quale Tommaso è attivissimo, che l’ex ballerino di Amici non ha affatto potuto fare a meno di svelare una novità davvero straordinaria. Dopo Amici e il palco di Battiti Live, il buon Stanzani sarà il protagonista indiscusso di un’altra magnifica esperienza. Insomma, l’ex ballerino di Amici è davvero inarrestabile! Di che cosa parliamo? Guardate un po’ qui.

Tommaso Stanzani inarrestabile, incredibile novità per la sua carriera: è proprio il suo protagonista!

È stato proprio il diretto interessato ad annunciare questa clamorosa novità per la sua carriera. Ed inutile dirvi che, in un vero e proprio batter baleno, ha mandato in tilt il suo pubblico. Di che cosa parliamo? La risposta è davvero semplice: dopo la magnifica esperienza sul palco di Battiti Live, Tommaso Stanzani si accinge ad essere il protagonista indiscusso di un videoclip musicale. Insomma, è davvero inarrestabile!

Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che Ermal Meta, grandissimo artista ed interprete, abbia scelto proprio lui come ‘stella’ per interpretare il suo nuovo singolo ‘Stelle Cadenti’. Il video, da quanto si legge, è già disponibile su Youtube. E, nonostante siano passate pochissime ore dalla sua pubblicazione, ha già fatto milioni di visualizzazioni.

Cosa aspettate, quindi? Correte a vedere anche voi il videoclip! Le emozioni sono assicurate!