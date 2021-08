È stato il protagonista indiscusso di The Voice nel 2015, sapete cosa fa oggi? Quello che è successo qualche mese fa è davvero incredibile.

Come dimenticarci di lui: dopo Elhaida e Suor Cristina, è stato proprio lui il vincitore di The Voice of Italy nel 2015. Approdato nel famosissimo talent di musica di Rai Due, il giovanissimo cantante ha saputo catturare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che, giunto al termine del percorso, è stato proprio lui ad aggiudicarsi il titolo di trionfatore di quell’edizione. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 6 anni. E, stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che, ancora adesso, il cantante continua a coltivare la sua passione per la musica. Ed, ovviamente, per il canto. Ma non è affatto finita qui. Leggendo notizie su di lui, siamo venuti a conoscenza di qualcosa di straordinario che è accaduto nei mesi scorsi.

Giunto alla sua terza edizione, The Voice of Italy nel 2015 ha avuto un vincitore proprio di eccezione. Stiamo parlando proprio di lui: Fabio Curto. Ricordate la sua esibizione sulle note di ‘Hallelujah’? Come dimenticarla! Con la sua immensa voce, il giovanissimo concorrente ha fatto venire la pelle d’oca a tutti. Ecco, ma com’è cambiata la sua vita ad oggi? Sono trascorsi 6 anni dalla sua vittoria, ma sapete cosa fa?

Come dicevamo precedentemente, ancora adesso, il buon Fabio Curto continua a coltivare la sua passione per la musica. E, proprio qualche mese fa, è successo qualcosa di incredibile. Di che cosa parliamo? Semplice: nel 2020, Fabio Curto è stato anche il vincitore di Musicultura, festival musicale svoltosi presso la città di Macerata.

Cosa ci dite voi? Ricordate il percorso di Fabio Curto a The Voice?