Al Bano, da cantante a conduttore: indiscrezione bomba, accadrà a breve

Al Bano Carrisi, da cantante a conduttore: l’indiscrezione è emersa in queste ultime ore e ha spiazzato tutti, accadrà a breve.

Clamorosa indiscrezione: Al Bano sarà al timone di un programma televisivo! Da cantante a conduttore, quindi! Avete letto proprio bene, si! Stando a quanto si apprende da questo ‘rumors’ lanciato da TV Blog, sembrerebbe che il famosissimo cantante di Cellino San Marco sia stato scelto come colonna portante di un famosissimo e secolare programma del piccolo schermo nostrano.

Soltanto qualche settimana fa, se ricordate, vi abbiamo raccontato l’esclusione di Al Bano da The Voice Senior. Dopo la prima edizione dei mesi scorsi, il programma musicale di Antonella Clerici è stato confermato per una nuova edizione, ma con una piccola modifica alla giuria. Non vi sarà più, quindi, il buon Carrisi insieme a sua famiglia Jasmine, bensì la mitica Orietta Berti. Però, come si suol dire: ogni impedimento è giovamento. E, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che sia proprio questo il caso di Al Bano. A questo punto, però, ci chiediamo: di che cosa si tratta esattamente? Dopo lo rivedremo? Ecco tutti i dettagli.

Da cantante a conduttore, Al Bano sul piccolo schermo in vesti nuove: indiscrezione bomba

Carissimi lettori e carissime lettrice di Sologossip, reggetevi forte: è in arrivo una notizia bomba! Stando a quanto si apprende da un’indiscrezione di TV Blog, sembrerebbe che Al Bano sia stato scelto come conduttore di un famosissimo programma televisivo. Non soltanto cantante, quindi! Procediamo con ordine: di che cosa parliamo?

Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che il buon Carrisi sia stato scelto come colonna portante del famosissimo programma ‘La notte della Taranta’. Ricordate il programma che, qualche anno fa, è stato condotto da Belen e Stefano? Ebbene: proprio quello! In onda su Rai Uno il 4 Settembre prossimo a partire dalle ore 22:30, lo spettacolo avrà un conduttore d’eccezione!

Insomma, l’indiscrezione è davvero clamorosa, non c’è che dire. E, qualora si dovesse dimostrare reale, significherebbe un grandissimo colpo per la Rai. A questo punto, però, non ci resta che attendere.