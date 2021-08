“Mamma non c’è più e non ne parleremo più”: Barbara D’Urso, il dramma dell’infanzia

Barbara D’Urso si lascia andare e a cuore aperto racconta un momento doloroso della sua infanzia.

Barbara D’Urso da anni non smette di stupirci. E’ considerata sicuramente una delle conduttrici più amate ed apprezzate della televisione italiana. I suoi programmi sono un continuo successo. Nelle ultime settimane, sono stati annunciati i palinsesti mediaset, e come sappiamo, Domenica Live e Live Non è la D’Urso non ci saranno questa stagione.

Sono molte le voci che si sono rincorse su questa chiusura, e Barbara, ai microfoni de Il Corriere ha voluto dire la sua al riguardo: “Ci saranno proposte di intrattenimento in prime time per me. È un passaggio necessario. Ho parlato a lungo con Pier Silvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente”. Ma proprio nel corso della chiacchierata, la conduttrice ha raccontato anche una parte importante della sua infanzia.

Barbara D’Urso a cuore aperto: “Mamma non c’è più e non ne parleremo più in casa”

Conduttrice amatissima, Barbara D’Urso è apprezzata e seguita. Sempre pronta a conquistarci con la sua semplicità. Riesce ad entrare nelle case degli italiani, come solo lei sa fare. I suoi programmi, per questo, sono sempre un successo. La scelta, come ormai è noto, di ridimensionare il suo spazio, con la non messa in onda di Domenica Live e Live Non è la D’Urso è una scelta pensata.

Come dichiarato dalla D’Urso a Il Corriere della sera, per lei ci saranno proposte in prime time. Una decisione che Pier Silvio Berlusconi ha molto parlato proprio con la conduttrice, ponendo in avanti punti fondamentali: “Mi ha detto: ho bisogno che delle cento anime che hai ne tiri fuori due, una per l’informazione e una per il puro intrattenimento”. Ma nel corso dell’intervista, la conduttrice ha anche soffermato l’attenzione su un momento della sua infanzia.

Fin da bambina, Barbara si impone di farcela, di riuscire a superare i propri limiti, perchè quando era solo una bambina ha dovuto superare un dolore troppo grande e forte, la perdita di sua madre: “Vivevo a Napoli, in una casa meravigliosa, avevo tutto, poi, io ho sette anni e mamma si mette a letto. Ogni tanto, si alzava, e poi sempre meno. Le sue braccia erano sempre più nere, per le flebo. È morta che Alessandro aveva 3 anni, Daniela 7, io 11… ti dici, io, a questo, devo sopravvivere. Poi, all’improvviso, mamma non c’è più e di lei in casa non parleremo mai più. Come se quella tragedia fosse normale. Da allora mi porto dietro questo imperativo di sopravvivenza e il rigore di mamma”.

Un doloroso momento per Barbara D’Urso affrontato con forza, nonostante la giovanissima età. Da allora, quell’imperativo di sopravvivenza lo portà con sè, sempre.