“Anche Belen invecchia”, la replica della showgirl argentina è davvero da applausi: episodio sconveniente, cos’è successo.

Sta vivendo uno dei momenti più straordinari e magici che una donna possa mai vivere nella sua vita: la maternità. A distanza di ben otto anni dalla sua prima volta e, quindi, dalla nascita del piccolo Santiago, Belen Rodriguez sta rivendo quelle stesse emozioni che soltanto un figlio ti può regalare. Esattamente un mese fa è nata la piccola Luna Marì. E la sua vita, così come quella del suo compagno Antonino Spinalbese, è letteralmente cambiata. E, sia chiaro, è cambiata anche la stessa Belen. Ancora più splendente e raggiante, la showgirl si sta mostrando in tutta la sua bellezza e radiosità e sta incantando davvero tutti.

“Anche Belen invecchia”, è proprio questo uno dei commenti che sono apparsi a corredo di uno scatto social condiviso qualche ora fa sui social. Completamente senza trucco e sorridente, la Rodriguez si lascia immortalare in tutta la sua semplicità. Sono in tanti che l’hanno apprezzato e chi, invece, non ha perso occasione di poter sottolineano lo ‘scorrere del tempo’. Questo commento, però, Belen non è assolutamente passato inosservato. E, molto presto, è arrivata anche la sua replica.

Belen Rodriguez, la replica senza mezzi termini sui social: cos’è successo

Questo scatto condiviso da Belen Rodriguez su Instagram, c’è da ammetterlo, ha conquistato tutti. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: la showgirl è finalmente serena. E questa foto lo testimonia perfettamente. È proprio per questo motivo che, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto boom di likes e commenti.

Tra i tantissimi giunti a corredo dello scatto, ce n’è uno che non è assolutamente passato inosservato nemmeno agli occhi della bella ‘Belencita’.

È proprio questo uno dei tanti commenti giunti a corredo della foto che non assolutamente passato inosservato. Perché? Guardate un po’ qui:

Non soltanto, quindi, al commento mostrato in alto ha risposto una sostenitrice di Belen, ma è anche arrivata la replica della diretta interessata. Insomma, da come si può chiaramente vedere, la replica della showgirl è davvero da applausi. E questo ce lo conferma il boom di likes ottenuto. Siete d’accordo anche voi con lei?