Sapete cosa fece Carlo Conti dopo la settimana in ospedale? La scelta fu presa dalla moglie: ecco quale fu

Carlo Conti è uno dei conduttori più famosi della televisione italiana, nonché uno dei più amati dal pubblico. La sua carriera è veramente lunga ed è iniziata in radio negli anni ottanta. L’esordio in televisione, invece, è datato 1985 con Discoring.

A questo seguirono altri programmi televisivi, ma l’apice del successo l’ha raggiunto negli anni duemila. Negli ultimi anni vent’anni, infatti, il conduttore è stato al timone di programmi di grande successo, quali L’Eredità, I migliori anni o Tale e Quale Show.

Carlo è stato anche conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per tre anni consecutivi, dal 2015 al 2017. Attualmente, invece, è impegnato con alcuni dei suoi programmi, come Top Dieci, Tale e Quale Show e i Seat Music Awards, programma condotto insieme a Vanessa Incontrada.

LEGGI ANCHE: Carlo Conti, “Le due mamme della mia vita”: post dolcissimo su Instagram

Carlo Conti, la scelta della moglie dopo una settimana in ospedale

È stato un anno difficile per Carlo Conti. La pandemia di Covid-19 ha colpito anche lui. Il virus si è intrufolato nella sua famiglia, colpendo lui in prima persona. Il conduttore televisivo è stato anche ricoverato in ospedale e al settimanale Oggi racconta: “Quando mi hanno riportato a casa, dopo una settimana in ospedale, mi sono fatto lasciare fuori dal cancello e sono rientrato con le mie gambe per far vedere che stavo bene”.

Per festeggiare il loro anniversario di matrimonio, la moglie di Carlo, anziché pubblicare la classifica foto insieme al marito, ha pubblicato il suo ritorno a casa dopo una settimana in ospedale: “È stata una bella scelta quella di Francesca, per sottolineare che un matrimonio è fatto anche di difficoltà da superare insieme”.