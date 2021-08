Scarpe da sogno ricoperte di glitter: Chiara Ferragni anche questa volta ha lasciato tutti senza parole con il suo look, conoscete i dettagli di quei tacchi?

L’imprenditrice digitale più famosa al mondo non smette mai di lasciare senza parole i suoi milioni di fan. La celebre Chiara Ferragni ogni giorno regala look e pezzi originali che incantano tutte! La famiglia Lucia Ferragni sta trascorrendo le vacanze in Sardegna: tra Porto Cervo e Porto Rotondo, si stanno godendo paesaggi straordinari, cene squisite ed un mare da sogno. Nelle ultime serate, Chiara Ferragni ha sfoggiato un paio di scarpe che hanno lasciato tutti senza parole. La Cenerentola 2.0 qualcuno avrà pensato: curiose di scoprire qualche dettaglio in più?

Chiara Ferragni a cena con tacchi argento ricoperti di glitter: scarpe da sogno, conoscete il prezzo?

Chiara Ferragni per una cena fuori con la sua famiglia a Porto Cervo ha scelto di indossare delle meravigliose scarpe che non sono passate affatto inosservate. La famosa influencer sotto ad un jeans ha sfoggiato i suoi decolletè glitter con fiocco! Ecco la sua ripresa dall’alto:

In tante sono curiose di conoscere i dettagli delle scarpe dell’imprenditrice digitale che, come sempre, mostra i suoi ‘pezzi originali’. Secondo una nostra ricerca, queste scarpe sarebbero firmate Mach & Mach! I decolletè a punta indossati da Chiara Ferragni sono completamente ricoperti di glitter: vantano un cinturino alla caviglia ed un fiocco frontale in tessuto. La decorazione è creata con micro cristalli: impossibile non notarli! Il prodotto di lusso realizzato con materiali delicati costa intorno ai 980 euro!

Davvero magnifiche vero? La Ferragni in Sardegna è apparsa come la Cenerentola 2.0!