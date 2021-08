Dopo Uomini e Donne ha preso una drastica decisione: ricordate l’ex tronista? Cosa fa oggi

È stata un’amatissima tronista di Uomini e Donne, dopo il programma la drastica decisione: com’è cambiata la sua vita oggi dopo 13 anni?

In tutti questi anni di messa in onda di Uomini e donne, abbiamo avuto la possibilità di conoscere e di affezionarci a tantissimi suoi protagonisti. Ricordate, ad esempio, il trono di Cristian Galella? Oppure, quello di Luca Dorigo? Beh, diciamoci la verità: è davvero impossibile non tenerli a mente. Ma non solo. Spostandoci sul trono rosa, c’è una tronista che ancora adesso, nonostante siano passati anni ed anni dal suo percorso nel dating show di Canale 5, continua ad essere amatissima. Di chi stiamo parlando? Beh, la risposta è davvero semplicissima: Paola Frizziero. Entrata a far parte del programma di Maria De Filippi come corteggiatrice di Salvatore Angelucci, la napoletana ha conquistato l’attenzione di tutti. Tanto è vero che, terminata la sua storia d’amore con l’ex tronista, ha avuto la possibilità di tentare a ritrovare nuovamente l’amore.

Salita sul trono di Uomini e Donne, come ricorderete, Paola Frizziero fu parecchio dibattuta tra Cristian Galella, all’epoca corteggiatore, e Carmine Fummo. Ecco. Cosa sappiamo, però, su di lei? Sono trascorsi esattamente 13 anni dalla sua partecipazione al programma, ma com’è la sua vita oggi? Decisione clamorosa: scopriamola!

Decisione inaspettata dopo Uomini e Donne: cosa fa oggi l’ex tronista? Non tutti lo sanno

Paola Frizziero, come dicevamo, è una delle troniste di Uomini e Donne più amate ed apprezzate. Entrata a far parte del programma di Maria De Filippi come corteggiatrice di Salvatore Angelucci, non soltanto fu la sua scelta, ma, terminata la sua storia d’amore, ebbe nuovamente la possibilità di sedersi sul trono. E di trovare l’amore. Anche questo suo percorso, però, non fu affatto dei migliori. Fatta ricadere la sua scelta su Carmine Fummo, l’ex tronista napoletana ricevette un bel ‘no’.

Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? Sono trascorsi esattamente 13 anni dal suo percorso a Uomini e Donne, com’è cambiata la sua vita ad oggi? Purtroppo, abbiamo pochissime informazioni su di lei. Stando a quanto si apprende, però, sembrerebbe che la giovanissima napoletana abbia preso un’importantissima decisione. Ovvero, quello di non sfruttare la popolarità ricevuta durante il programma, ma di ritornare nella sua città e dedicarsi alla sua famiglia e al suo lavoro. Ad oggi, Paola è una donna, mamma e moglie! Complimenti!

Ve la ricordavate sul trono di Uomini e Donne?