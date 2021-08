Doc – Nelle tue mani 2, novità importanti: “Ci siamo presi la responsabilità…”

Novità dal set di “Doc – Nelle tue mani 2”: clamoroso ciò che accadrà nella seconda stagione della seguitissima fiction Rai!

E’ una delle fiction più amate degli ultimi anni: merito della storia appassionante e della bravura dei protagonisti, primo fra tutti l’ex gieffino Luca Argentero, diventato ormai uno dei migliori attori italiani in circolazione.

Stiamo parlando di “Doc – Nelle tue mani” che si prepara a tornare con una seconda stagione assolutamente da non perdere. Ma quali saranno le novità di questi nuovi episodi in arrivo? Da ciò che ha anticipato l’attrice Sara Lazzaro, interprete di Agnese Tiberi, ex moglie di Andrea (Luca Argentero), si tratta di stravolgimenti clamorosi: stenterete a crederci!

Doc – Nelle tue mani 2, nessuno lo immaginava: cosa bolle in pentola

L’attrice Sara Lazzaro, presente all’incontro con i ragazzi di Giffoni, ha dato all’Ansa delle anticipazioni sorprendenti sulle nuove puntate dell’amatissima serie di Rai 1.

L’attesissima nuova stagione sarà infatti ambientata in tempo di Covid, tra mascherine, tamponi e green pass: “Nella serie abbiamo sempre detto che avremmo parlato dei nostri giorni, e nella nuova stagione ci siamo presi la responsabilità di parlare del momento attuale – ha spiegato Sara Lazzaro – Quindi il Covid sarà protagonista. È una questione quasi di principio”.

Una scelta tanto inaspettata quanto ammirevole da parte degli autori della fiction ispirata alla vera storia del medico Pierdante Piccioni, che a causa di uno sparo perde 12 anni di memoria.

“Porterà ognuno dei personaggi in un viaggio, e lo è stato anche per noi attori, avendo vissuto questa realtà. Le sceneggiature sono molto solide e ricche, piene di colpi di scena, ci sono nuovi personaggi e tuttora siamo in opera”, ha annunciato l’attrice.