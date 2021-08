Elena D’Amario aveva soltanto 19 anni quando ha preso parte ad Amici, come dimenticarla: ricordate, però, com’era in quegli anni? Impossibile non farci caso!

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Elena D’Amario. Entrata a far parte del mondo dello spettacolo diversi anni fa quando, davvero giovanissima, ha preso parte ad Amici nel corso della sua nona edizione nel 2010, la giovanissima ballerina ha facilmente conquistato l’attenzione su di sé. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 11 anni. Ed Elena, ancora adesso, è una delle ballerine più amate ed apprezzate. Non soltanto dopo il suo cammino nella scuola di Amici ha cavalcato l’onda del successo con una famosa compagnia di ballo internazionale, ma ha avuto anche la possibilità di ritornare nello stesso programma che ha determinato e sancito il suo successo. Quello che, però, adesso vogliamo chiedervi è: ricordate com’era ai tempi di Amici?

Quando Elena D’Amario ha partecipato alla nona edizione di Amici, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che abbia avuto soltanto 19 anni. Adesso, invece, è una donna ed è davvero splendida. Siete curiosi, però, di sapere com’era in quegli anni? Ci pensiamo noi!

Ricordate com’era Elena D’Amario ai tempi di Amici? Il dettaglio non sfugge

Correva esattamente il 2009 quando Elena D’Amario, insieme a Stefano De Martino, Emma Marrone e tantissimi altri talenti, prendeva parte alla decima edizione di Amici. E catturava l’attenzione di tutti per il suo incredibile talento. Da quel momento, la bellissima ballerina ha cavalcato l’onda del successo. Fino ad essere ancora adesso uno dei volti principali del medesimo talent. Ricordate, però, com’era Elena D’Amario ai tempi di Amici?

Quando ha preso alla nona edizione di Amici, Elena D’Amario aveva soltanto 19 anni. Quindi, davvero giovanissima. Siete curiosi, però, di sapere com’era in quegli anni? Oggi è bellissima e il suo profilo Instagram ce ne da ampia testimonianza, ma com’era da giovane? Guardate un po’ qui:

Insomma, diciamoci la verità: non si può fare a meno di notarlo. Nonostante siano passati 12 anni dalla sua prima partecipazione ad Amici, Elena è completamente rimasta identica! Splendida era a 19 anni e splendida è ancora adesso.