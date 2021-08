È il figlio della splendida attrice: non notate la somiglianza? Fate caso a questi dettagli

Avete capito di chi si tratta? È il figlio della splendida attrice e la somiglianza appare abbastanza evidente

Il ragazzo nella foto è il figlio di un’attrice bellissima. Non notate alcuna somiglianza? Eppure ci sono alcuni dettagli che potrebbero farvi capire chi è la madre. Se non aveste ancora capito chi è il ragazzo sopra, di seguito vi sveliamo la sua identità.

È il figlio della splendida attrice: non notate la somiglianza?

Si chiama Damian Hurley, ha 18 anni ed è il figlio di un’attrice bellissima. Vi abbiamo dato già qualche indizio, ma adesso vi abbiamo svelato addirittura il cognome. Non avete ancora capito?

Lui è il figlio della modella e attrice britannica Elizabeth Hurley. Damian è nato dalla relazione dell’attrice con il suo ex compagno, Steve Bing. Il ragazzo assomiglia molto alla mamma, per molti infatti potrebbero sembrare quasi fratelli. Damian è bello come la mamma Elizabeth e anche alcuni dettagli, come il colore degli occhi e i capelli lunghi, richiamano la somiglianza con la madre.

Chi è

Damian Hurley è nato a Londra nel 2002. Sua madre è l’attrice e modella Elizabeth Hurley, mentre suo padre è Steve Bing. I suoi padrini, invece, sono (udite, udite!) Hugh Grant, David Beckham, Elton John e Denis Leary.

Anche lui pare voglia intraprendere la stessa carriera della mamma ed è pronto a sfondare nel mondo dello spettacolo. Damian ha già alcune esperienze alle spalle: ha recitato in alcune serie televisive britanniche, ha preso parte ad alcuni reality show e nel 2018 ha firmato il suo primo contratto da modello con l’agenzia Tess Management. Anche sui social è molto seguito, soprattutto su Instagram, dove conta oltre 68 mila followers.

Damian è – come abbiamo già detto – una goccia d’acqua con la mamma e come lei ama posare sui social in pose sensuali. La somiglianza adesso deve essere abbastanza evidente.