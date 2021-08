Giulia De Lellis, grandi festeggiamenti per la nipote: cosa ha fatto per lei l’influencer

Un party da sogno per la nipote Matilde che ha compiuto 4 anni: la festa pazzesca organizzata per lei da Giulia De Lellis.

La piccola Matilde non dimenticherà facilmente il suo quarto compleanno: sua zia, la famosissima influencer Giulia De Lellis, le ha preparato una festa strepitosa che renderebbe felice ogni bambina. Il 10 agosto ha avuto luogo un mega party in riva al mare, esattamente allo Sky Garden Luxury Beach di Torvaianica, per celebrare l’importante data.

Leggi anche——–>>>Giulia De Lellis, la notizia è appena arrivata: potrebbe seriamente accadere, colpo di scena

Sappiamo che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è affezionatissima alla sua nipotina, che ha mostrato più volte ai follower sul suo seguitissimo profilo Instagram. Una bimba dolcissima e molto simpatica proprio come la giovanissima zia. Giulia ha voluto esternare tutto l’amore per la piccola preparando per lei una festa destinata a rimanere storica. Scopriamo cosa ha ideato la creativa ex gieffina, stenterete a crederci!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Giulia De Lellis, strepitosa festa per la nipote Matilde: dettagli pazzeschi!

La De Lellis non ha badato a spese per regalare alla sua Matilde un ricordo meraviglioso dei suoi 4 anni. Maxi coni gelato, tappeti con il nome della festeggiata, super bambole Lol e mega ciambelle sono solo alcuni dei particolari che hanno reso unico l’evento.

All’ingresso, un arco composto da centinaia di palloncini legati tra loro e sotto un lungo tappeto con il claim “Matilde 4”.

Leggi anche——->>>Giulia De Lellis con la sua mamma: c’è un ‘dettaglio’ che non sfugge, l’hanno notato tutti

Immancabile la presenza di un mago che ha fatto divertire tutti i bimbi presenti tra giochi e battute spiritose. Fedele al suo stile, Giulia ha anche pensato ad una postazione make up per la festeggiata: specchio, lampadine e trucchi veri, proprio come si addice ad una piccola star.

Impossibile non notare su una parete la fedele ricostruzione a grandezza naturale dell’ingresso della famosissima pasticceria francese Ladurée. Insomma, Giulia stavolta si è davvero superata! Complimenti e tanti auguri alla piccola!