Ivana Mrazova replica a Luca Onestini dopo le parole sulla rottura: l’ex concorrente del Grande Fratello VIP ha finalmente rotto il silenzio.

Una delle notizie che ha scosso il mondo del gossip in queste ultime ore è senza dubbio quella che riguarda i due ex concorrenti del GF VIP. Ivana Mrazova e Luca Onestini hanno annunciato la loro rottura. I due si sono conosciuti nella Casa più spiata d’Italia e per quattro lunghi anni hanno vissuto una meravigliosa storia d’amore. “Mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche. Vi voglio bene” sono state le parole di Luca Onestini. Qualcosa però ad Ivana non è andata giù: è arrivata una replica a queste parole!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Ivana Mrazova, la dura replica a Luca Onestini: “Non è vero”

Ivana Mrazova nelle ultime ore ha deciso di rompere il silenzio sulla rottura con Luca Onestini, suo compagno da ben 4 anni. Ha replicato alle parole del suo ormai ex fidanzato.

Leggi anche Luca Onestini, l’ex tronista risponde sulla storia con Ivana: il commento non passa inosservato

“Come avete visto dal post di Luca, la nostra storia purtroppo è finita. Penso però che non ci siamo “aspettati e supportati”. Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima, in più l’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non le abbiamo superate. Mi dispiace perché erano quasi quattro anni bellissimi insieme, con tanto tanto amore e complicità” ha scritto Ivana nelle sue Instagram story.

I fan sono davvero dispiaciuti per la rottura: Ivana e Luca erano molto amati dal mondo del gossip. Ci sarà mai un ritorno di fiamma?