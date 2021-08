Come dimenticare la dolcissima Kaitlin in The O.C: oggi l’attrice ha ben 30 anni, ma com’è diventata? Le sue foto di adesso vi lasceranno a bocca aperta.

Avete mai seguito, almeno una sola puntata, di ‘The O.C’? Andato in onda per la prima volta nel 2003, l’amatissima serie televisiva ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati 14 anni dalla fine della sua messa in onda, il suo cast e la sua storia continuano ad essere ricordati con immenso affetto. Come dimenticare, infatti, le avventure e la storia d’amore tra Marissa Cooper e Ryan Reynolds? Davvero impossibile, diciamoci la verità! Ma ricordate anche tutti i suoi protagonisti? Certo, insieme alla coppia dei due liceali, abbiamo conosciuto Summer e Seth o i loro genitori. Ma non solo. Ricordate, ad esempio, la bellissima e dolcissima Kaitlin, sorella minore di Marissa?

Ad oggi, l’attrice che ha interpreto Kaitlin ha ben 30 anni. Ecco, ma siete curiosi di sapere com’è diventata oggi? L’abbiamo rintracciato su Instagram. E, vi assicuriamo, le sue foto di adesso vi lasceranno davvero a bocca aperta.

Era Kaitlin in The O.C: eccola oggi all’età di 30 anni, che schianto di donna!

È davvero impossibile dimenticarci della sua bellezza all’interno della serie televisiva ‘The O.C’. Vestiti i panni della sorella minore di Marissa Cooper, la giovanissima Kaitlin ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che sono davvero tantissime le persone che, seppure siano passati 14 anni dalla fine delle serie tv, si chiedono come sia diventata. E, soprattutto, cosa faccia oggi. Ebbene. Se siete curiosi di sapere ogni cosa nel minimo dettaglio, siete proprio nel posto giusto!

Abbiamo rintracciato Willa Holland, è proprio questo il nome dell’attrice che ha vestito i panni di Kaitlin in ‘The O.C’, su Instagram. Ed abbiamo scoperto che non è affatto cambiato. Nella serie televisiva era soltanto una ragazzina, adesso è trentenne. Eccola, però, in tutta la sua bellezza:

Insomma, diciamoci la verità: un vero e proprio schianto! Ovviamente, se la sua fisionomia non è cambiata, neanche il suo lavoro l’ha fatto. Ancora adesso, la bella Willa è un’attrice amatissima ed apprezzatissima!