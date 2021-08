Non è assolutamente cambiato, in questo scatto l’attore era solo un bambino, ma oggi è una vera star!

In questo scatto era solo un bambino, ma vi anticipiamo, non sembra assolutamente cambiato. E’ molto facile riconoscerlo, i tratti di quando era piccolo sono praticamente gli stessi di oggi. E’ un attore, ve l’abbiamo detto.

Anzi, è una vera star, conosciuto in tutto il mondo. Lo scatto è stato pubblicato sul suo profilo social. In poco tempo ha catturato l’attenzione dei follower, e migliaia sono stati i commenti. Vi sveliamo, ha recitato in una famosissima saga di successo. Osservate con attenzione: l’avete riconosciuto?

Non sembra assolutamente cambiato: difficile non riconoscere l’attore da bambino

Uno scatto che ovviamente non è passato inosservato. Qui è fotografato l’amatissimo attore. Sui social è stato reso noto nel 2019, e andando a curiosare non poteva non catturare anche la nostra attenzione. Il motivo è ben chiaro, l’attore nella foto era solo un bambino, ma anche adesso, a 29 anni, è praticamente uguale.

Mettendo a confronto i due scatti, notiamo che i tratti sono rimasti gli stessi, è solo cresciuto. Ve l’abbiamo svelato poco prima, l’attore ha fatto parte di una famosa saga. Siete curiosi di scoprire di quale si tratta e chi è il bambino in foto? D’accordo, ve lo diciamo. E’ Taylor Lautner, attore che ha vestito i panni di Jacob in Twilight!

L’avreste mai detto? Crediamo proprio di sì, perchè non è affatto cambiato. E’ stato proprio Lautner a rendere nota questa bellissima foto che lo ritrae in un momento del passato.