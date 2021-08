Orlando Bloom al tempo de Il Signore degli anelli: sono passati 20 anni, difficile riconoscerlo così

Orlando Bloom, lo ricordate al tempo de Il Signore degli anelli? Sono passati 20 anni, è davvero difficile riconoscerlo.

E’ sicuramente uno degli attori più amati e apprezzati del panorama cinematografico. Orlando Bloom ha iniziato la sua carriera quando era giovanissimo. Ottiene inizialmente alcuni ruoli, fino al suo debutto nel 1997, in Wilde.

Ma i ruoli più importanti, che l’hanno portato al successo sono sicuramente quello di Will Turner, ne La maledizione della prima luna e nei film che hanno fatto seguito, e quello di Legolas, nella trilogia Il Signore degli anelli. Era il 2001 e Bloom venne scelto per interpretare l’elfo che, insieme agli altri protagonisti della trama, ci ha immersi in un mondo lontano dalla realtà. Dalla prima uscita, La compagnia dell’anello, sono passati circa 20 anni: ricordate come l’abbiamo visto?

Orlando Bloom è sempre stato un attore fantastico. I ruoli interpretati gli hanno donato una fama e una popolarità incredibile. Inizialmente, ottiene alcuni ruoli che gli permettono di portare avanti la sua carriera cinematografica, e il debutto avviene nel 1997, in Wilde.

Ma come abbiamo detto, i ruoli che l’hanno consacrato sono sicuramente quello di Will Turner, ne La maledizione della prima luna, cui hanno fatto seguito gli altri, e quello di Legolas, ne Il Signore degli anelli. Era il 2001 e Bloom fu scelto per interpretare L’elfo di Gran Burrone, uno dei componenti della Compagnia dell’anello. Compagno e sostegno degli hobbit, Frodo e Samvise, nella missione di distruzione dell’anello del potere. Da allora, sono passati circa 20 anni, lo ricordate?

Questo uno scatto di quando Orlando Bloom ha recitato ne Il Signore degli anelli. Era giovanissimo, e su questo non c’è dubbio, gli anni sono tanti. Inoltre, ha vestito i panni di un elfo, quindi, il suo aspetto è stato mutato per vestirlo al meglio. L’avreste mai riconosciuto?