È davvero impossibile dimenticarci di lui: stiamo parlando di uno dei principali protagonisti del GF 5. Entrato a far parte del famosissimo reality nel 2004, il simpaticissimo concorrente è riuscito a catturare le attenzioni del pubblico italiano in un vero e proprio batter baleno. Certo, non è stato lui il vincitore di quell’edizione, è vero! Eppure, è ugualmente entrato nel cuore di tutti i telespettatori del programma. Cosa ce lo fa pensare? La risposta è davvero semplice: non soltanto, a fine percorso, il concorrente è riuscito ad aggiudicarsi il terzo posto, ma ancora adesso viene ricordato con immenso affetto da tutto il pubblico.

Sono trascorsi esattamente 17 anni dalla sua partecipazione al programma, ma com’è cambiata la sua vita? Ebbene: resterete sorpresi quando lo scoprirete, ne siamo certi. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, a distanza di anni dal suo esordio sul piccolo schermo, il concorrente del GF 5 abbia preso una clamorosa decisione. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Dopo il GF 5 ha preso un’importantissimi decisione: vita rivoluzionata, cos’è successo

Ricordate il simpaticissimo e fascinonissimo Alessandro Capone del GF 5? Entrato a far parte del famosissimo reality nel 2004, il muratore di Lucca ha riscosso un successo davvero impressionante. E sia chiaro: non soltanto per il suo fascino, ma anche per il suo carattere. Da quel momento, come dicevamo poco fa, sono trascorsi esattamente 17 anni, ma com’è cambiata la sua vita dopo il programma? Ebbene. Resterete davvero impressionati: è stata completamente rivoluzionata!

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, nonostante dopo il GF Alessandro abbia cavalcato la cresta dell’onda, il buon Capone abbia deciso di non sfruttare il successo riscontrato, ma di ritornare a svolgere un umilissimo lavoro. Da muratore quale era ai tempi del famosissimo reality di Canale 5, sembrerebbe che adesso l’ex gieffino abbia aperto una bottega di calzolaio.

Insomma, la sua vita è completamente rivoluzionata, non c’è che dire. D’altra parte, però, sottolinea il suo essere genuino e spontaneo.