Rai, adesso è ufficiale: la serie televisiva è pronta a ritornare, fantastico!

Reggetevi forte, carissimi lettori e lettrici di Sologossip! Stiamo per darvi una notizia davvero sensazionale: l’amatissima serie televisiva è pronta a ritornare sul piccolo schermo con gli episodi della sua seconda stagione. Avete letto proprio bene, si! Dopo l’incredibile successo della stagione scorsa, la serie televisiva della Rai ritornerà con delle nuove storie e, soprattutto, con dei colpi di scena davvero incredibili. A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio uno dei principali attori della serie. Qualche giorno fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, l’interprete ha annunciato l’arrivo della seconda stagione.

Al momento, sia chiaro: non abbiamo moltissime informazioni da darvi. Nonostante sia ufficiale il suo ritorno, fino a questo momento non sappiamo darvi quando andrà in onda e quando, quindi, questo nuovo viaggio avrà inizio. Un cosa, però, è certa: la notizia del suo ritorno ha fatto impazzire di gioia tutti i suoi telespettatori. Bando alle ciance, scopriamo di chi parliamo!

La serie televisiva ritornerà sul piccolo schermo: notizia fantastica, non vediamo l’ora

La sua prima stagione è andata in onda qualche mese fa, eppure ha riscosso un successo spropositato sin dal primo momento. È proprio per questo motivo che la notizia del suo ritorno sul piccolo schermo ha reso entusiasti e felici tutti i suoi telespettatori. Di quale parliamo? La risposta è davvero semplice: Mare Fuori. Avete letto proprio bene, si! La serie televisiva Rai concentrata sulle vicende di un gruppo di ragazzi e ragazze rinchiusi all’interno del carcere minorile napoletano ritornerà ad incantare i suoi telespettatori.

Cosa accadrà, secondo voi, nel corso della seconda stagione di ‘Mare Fuori’? A detta vostra, quindi, Ciro è davvero morto oppure ci sarà un clamoroso colpo di scena? Chi lo sa! Al momento, come dicevamo precedentemente, non è stata ancora svelata la data di inizio. Basti pensare, però, che l’annuncio a sorpresa di Giacomo Giorgio, l’attore che ha vestito i panni di Ciro, ha riscosso un successo davvero pazzesco. Non osiamo immaginare, quindi, cosa accadrà quando scopriremo anche il debutto.

Noi non vediamo l’ora, voi?