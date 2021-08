Vi ricordate di lei? Era la mitica Raven: oggi è irriconoscibile, guardate qui

È davvero impossibile dimenticarci di lei: stiamo parlando della mitica Raven dell’omonima serie televisiva, com’è diventata oggi? È irriconoscibile!

È senza alcun dubbio uno di quei volti che difficilmente possono non essere ricordati, vero? Stiamo parlando proprio di lei: Raven! Protagonista indiscussa dell’omonima serie televisiva andata in onda a partire dal 2003, l’attrice è entrata a far parte di questo mondo qualche anno prima. Quando, davvero piccolissima, ha preso parte ad un’altra serie televisiva di successo: I Robinson. Da quel momento, la sua carriera ha letteralmente spiccato il volo.

A partire dal 2003, come dicevamo precedentemente, abbiamo ritrovato la simpaticissima Raven Symonè come protagonista indiscussa della serie televisiva che porta il suo nome. Ed ha riscosso un successo davvero impressionante. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata oggi? Appurato che sono trascorsi esattamente 14 anni dalla fine della sua messa in onda, com’è cambiata adesso l’attrice? Vi sveleremo noi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, è irriconoscibile. Ecco perché.

Ricordate Raven? Eccola oggi a distanza di 14 anni: è irriconoscibile

Con la serie televisiva ‘Raven’, l’attrice ha riscosso un successo davvero impressionante. D’altra parte, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Fresca, spiritosa e divertente, la serie tv ha tenuto incollato i suoi telespettatori fino al 2007. A questo punto, però, ci chiediamo: com’è cambiata ad oggi la bella Raven? Quando ha vestito i panni della giovanissima Bexter, aveva soltanto 18 anni. Adesso, invece, è una donna matura. Ecco, ma siete curiosi di sapere com’è diventata?

Siamo riusciti a rintracciare la bellissima Raven Symoné su Instagram. E, vi assicuriamo, l’attrice è davvero irriconoscibile. Perché? La risposta è davvero semplice: ha completamente rivoluzionato il suo look. Durante la serie televisiva, infatti, siamo stati abituati a conoscerla coi capelli lunghi. Da quanto si apprende da uno dei suoi post risalenti a Maggio scorso, però, sembrerebbe che l’attrice abbia dato un taglio drastico ai capelli. Non credete alle nostre parole? Guardate un po’ qui:

Diteci la verità: l’avreste mai riconosciuta? Quanti di voi seguivano la mitica Raven in tutte le sue avventure?