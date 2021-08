Temptation Island, Manuela riceve una proposta di lavoro dopo il reality: di cosa si tratta

Dopo il clamoroso successo ottenuto a Temptation Island, Manuela Carriero rivela di aver ricevuto un’offerta di lavoro: ecco quale.

L’ultima edizione di Temptation Island ha portato davvero tanta fortuna a Manuela Carriero: la brindisina, oltre ad aver risolto finalmente la sua storia con l’ex Stefano Sirena, ha ritrovato l’amore nel bellissimo modello campano Luciano Punzo, che ha partecipato al programma nelle vesti di tentatore single.

Non solo: la 31enne pugliese sta riscuotendo grande successo anche sui social dove è seguitissima e sostenuta da migliaia di fan. Sono molte le persone che le si sono affezionate durante il suo percorso nel docu-reality di Canale 5 e che esprimono la loro gioia nel vederla felice accanto al suo nuovo fidanzato.

Non manca però chi approfitta dei social per lanciare commenti velenosi: proprio di recente, è stata rivolta loro una domanda da un utente a cui Manuela ha risposto facendo una rivelazione.

Manuela Carriero dopo Temptation Island: un nuovo lavoro per lei?

La neo coppia nata all’interno del programma condotto da Filippo Bisciglia attualmente è spesso impegnata in servizi fotografici. Qualcuno allora ha insinuato dubbi sulla questione chiedendo: “Siete sempre in giro, non avete più un lavoro?”.

La Carriero allora ha risposto spiegando: “Siamo in giro proprio per via del lavoro di Luciano. Lui è un modello e domani ha uno shooting. Io dopo aver lasciato il mio lavoro a tempo indeterminato per seguire il mio ex non ho più trovato un lavoro stabile. Al momento sono disoccupata ma ho avuto una proposta come segretaria per settembre”. Una risposta magistrale, che mette finalmente a tacere critiche e polemiche.

Complimenti e in bocca al lupo per la bellissima storia con Luciano e per il probabile futuro lavoro.