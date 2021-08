Cynthia ha preso parte alla quinta stagione di ‘Vite al Limite’: la donna aveva un peso di ben 267 kg, ora è completamente diversa.

È stata una delle protagoniste indiscusse della quinta stagione di ‘Vite al Limite’, Cynthia Wells. Madre single di ben cinque figli, la donna aveva deciso di rivolgersi al dottor Nowzaradan per ritornare in forma. All’epoca della sua partecipazione, infatti, il suo perso superava di gran lunga i 250 kg. E questo, purtroppo, costringeva la Wells a non vivere una vita tranquilla e spensierata. Era sola, come dicevamo precedentemente. E il suo peso le impediva di fare tantissime cose. Anche quelle più banali. È proprio per questo motivo , quindi, che Cynthia si è rivolta alla clinica di Houston. In primis, dunque, per ritornare in forma, ma anche per riappropriarsi della sua vita.

Purtroppo, il suo percorso non è stato affatto idilliaco. In diverse occasione, infatti, Cynthia si è drasticamente rifiutata di seguire il programma impostole dal dottor Nowzaradan. Ed è ritornata a casa completamente delusa dai risultati ottenuti. È soltanto quando ha abbandonato il programma, però, che si è verificato un vero e proprio colpo di scena.

Cynthia di Vite al Limite, trasformazione impressionante: com’è cambiata la sua vita dopo il programma

Tra le tantissime storie che sono state raccontate nel corso di queste nove edizioni di ‘Vite al Limite’, quella che riguarda Cynthia Wells merita di essere raccontata. Come detto poco fa, una volta entrata a far parte della clinica di Houston, sembrerebbe che la donna non sia stata affatto intenzionata a rispettare il programma impostole dal dottor Nowzaradan per ritornare in forma. A partire dalla dieta fino agli esercizi fisici, sembrerebbe che la Wells fosse del tutto riluttante ad essere obbediente a questo ‘protocollo’. È proprio per questo motivo che è ritornata a casa con pochissimi risultati.

Molto presto, però, c’è un vero e proprio colpo di scena. Ad oggi, Cynthia Wells è una donna completamente diversa. E ce ne danno conferma, inoltre, i numerosi scatti che la donna è solita condividere sul suo canale Facebook ufficiale. Adesso, la Wells è completamente diversa. Eccola:

Insomma, una trasformazione davvero impressionante, vero?