Adesso Alessia Mancini è proprio così: raggiante e bellissima, ma ricordate com’era ai suoi esordi? Sono trascorsi 27 anni da quel momento, eccola!

Ad oggi, Alessia Mancini non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Volto noto ed amatissimo della televisione italiana, la splendida moglie di Flavio Montrucchio vanta un successo davvero clamoroso. Attrice di successo, ma anche showgirl e conduttrice, la carriera della splendida Mancini è ricca di esperienze televisive davvero impressionanti. Ricordate, però, i suoi esordi? Correva esattamente l’anno 1994 quando, davvero giovanissima, Alessia ha preso parte a ‘Non è la Rai’, riscuotendo un successo incredibile. Da quel momento, poi, la sua carriera ha letteralmente spiccato il volo. Fino a diventare attualmente uno dei volti più amati ed apprezzati del piccolo schermo nostrano.

Quello che, però, adesso vogliamo chiedervi è: ricordate com’era Alessia Mancini ai suoi esordi? Oggi, diciamoci la verità, vanta di un fascino davvero impressionante. Ed è davvero bellissima! Ebbene: com’era a ‘Non è la Rai’? Sono trascorsi esattamente 27 anni da quel momento: resterete davvero impressionati!

Alessia Mancini agli esordi a ‘Non è la Rai’, ricordate com’era? Sempre bellissima!

In questo ultimo periodo, vi abbiamo mostrato tantissime showgirl ai loro esordi. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo mostrato Elisa Isoardi a Miss Italia nel 2000. Oppure, la bellissima Elisabetta Gregoraci sempre allo stesso concorso di bellezza. Siete curiosi, però, di sapere com’era Alessia Mancini al suo debutto in tv? Come dicevamo precedentemente, il suo ingresso nel mondo dello spettacolo è avvenuto nel 1994 tra il ‘parterre’ di ‘Non è la Rai’.

Dopo la partecipazione a ‘Non è la Rai’, Alessia Mancini ne ha fatta di strada. Ma com’era, però, in quegli anni? Appurato che aveva soltanto 16 anni, e quindi era davvero una ragazzina, quando ha preso parte al programma di Gianni Boncompagni, com’era? Eccola qui in tutta la sua bellezza:

Diciamoci la verità: Alessia Mancini era davvero bellissima. Sedicenne, si, ma con un fascino davvero incredibile. Fascino che, badate bene, ha continuato a mantenere in tutti questi anni. Complimenti Alessia, qual è il tuo segreto di bellezza?