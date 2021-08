Clamoroso colpo di scena: è scoccata la scintilla tra due protagonisti di Friends? L’indiscrezione è davvero clamorosa, poi la verità.

Chi di voi non ha mai seguito, anche una sola puntata, l’amatissima serie ‘Friends’? In onda a partire dal 1994 fino al 2004, la serie tv ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che negli scorsi mesi, a distanza di più di 15 anni dalla messa in onda della sua ultima puntata, è stato trasmessa anche la sua ‘reunion’. Concentrata sulle vicende di un gruppo di amici che condividono tutto, a partire dallo stesso tetto fino anche a relazione amorose, la serie ha fatto sognare ed innamorare milioni e milioni di telespettatori.

Leggi anche –> Era il simpaticissimo Chandler di ‘Friends’: oggi ha ben 51 anni, com’è diventato? Resterete di stucco

Vi ricordate la coppia formata da Monica e Chandler? Oppure, quella di Ross e Rachel? Come dimenticarle, avete ragione! Per anni ed anni, ci hanno tenuto incollati dinanzi al piccolo schermo. Ecco. A tal proposito, stando a quanto si apprende da questa indiscrezione choc, sembrava che, dopo anni, fosse sbocciato l’amore tra due amatissimi protagonisti. Un sogno che si realizza, se così fosse stato. Purtroppo, però, non è affatto così. Ma di chi parliamo? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

È amore tra i due protagonisti di Friends? L’indiscrezione lascia a bocca aperta, poi spunta la verità

L’indiscrezione clamorosa è stata lanciata dal tabloid Closer. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. Di cosa parliamo? Stando a quanto si apprende, sembrava proprio che una fonte avesse svelato al tabloid che fosse sbocciato l’amore tra due amatissimi protagonisti di Friends. Chi? Beh, saperlo vi lascerà davvero senza parole. Stiamo parlando proprio di loro: Jennifer Aniston e David Schwimmer, rispettivamente quindi Rachel e Ross. I due, come sappiamo, all’interno della serie televisiva sono stati insieme ed hanno anche avuto una bambina Emma, che oggi è bellissima. Ma nella vita reale?

Stando a quanto clamorosa indiscrezione, sembrava che, in queste ultime settimane, i due avessero iniziato a rivedersi. Ecco, ma è davvero così? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! A mettere a tacere immediatamente queste voci, è stato proprio il diretto interessato. Da quanto si legge dal web, infatti, sembrerebbe che proprio il buon Schwimmer abbia smentito clamorosamente la voce. Definendola, addirittura, falsa.

Diteci la verità: vi sarebbe piaciuto vederli insieme come nella serie televisiva?