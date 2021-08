È stata un’amatissima ballerina di Amici nel 2009, come dimenticarla: ad oggi com’è cambiata la sua vita? Non immaginereste mai!

Una cosa c’è da ammetterla: l’edizione di Amici nel 2009 è stata tra le più ricche di talenti. A partire da Emma Marrone fino a Stefano De Martino, Elena D’Amario e tantissimi altri, sono davvero diversi i concorrenti che si sono lasciati amare ed apprezzare nel corso di questa edizione. Ed hanno cavalcato l’onda del successo in un vero e proprio batter baleno. Ne è l’esempio lampante la cantante salentina, nonché sua vincitrice. Oppure, lo stesso ex ballerino napoletano. Ma non è affatto finita qui. Tra i giovanissimi talenti che hanno preso parte ad Amici 2009, è davvero impossibile dimenticarci di lei: la simpaticissima ed amatissima ballerina napoletana.

Ricordate che, nel suo percorso all’interno della scuola, oltre che a catturare l’attenzione per la sua immensa bravura e smisurato talento, si è fatta conoscere anche per la sua storia d’amore con Pierdavide Carone? Come dimenticarla, avete ragione! Ebbene: sono trascorsi 12 anni da quel momento, ma com’è cambiata la vita della ballerina?

Ha partecipato ad Amici 2009 come ballerina: oggi la sua vita è cambiata, cosa fa

È davvero impossibile dimenticarla ad Amici nel 2009, non c’è che dire! Entrata a far parte della scuola più famosa d’Italia nelle vesti di ballerina, la simpaticissima napoletana ha lasciato un vero e proprio segno nel cuore di tutti il suo pubblico. Tanto è vero che, a distanza di anni, sono davvero tantissime le persone che si chiedono come sia cambiata la sua vita oggi. Siete curiosi di saperne anche voi qualche cosa in più?

Siamo riusciti a rintracciare Grazia Striano su Instagram. E, vi assicuriamo, quando scoprire com’è cambiata la sua vita oggi, resterete davvero impressionati. Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che la bella Grazia stia continuando a coltivare la sua passione per la musica. Ed, ovviamente, per la danza. E che adesso, addirittura, sia diventata una ballerina del San Carlo, prestigiosa scuola di danza napoletana.

L’avreste mai immaginato? Noi assolutamente si! Anche perché, diciamoci la verità, il suo talento è davvero incredibile!