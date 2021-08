In questa foto su Instagram, Christian De Sica si mostra giovanissimo con la sua famiglia: c’è un dettaglio che balza subito agli occhi.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Christian De Sica. Figlio d’arte, il simpaticissimo romano ha compiuto il suo debutto nel mondo dello spettacolo davvero da giovanissimo. Pensate, aveva soltanto 23 anni quando ha avuto l’opportunità di recitare nel suo primo film cinematografica. E di dare, quindi, inizio ad una carriera davvero memorabile. Protagonista indiscusso di tantissime pellicole di successo, il buon De Sica è uno degli attori italiani più amati ed apprezzati da tutto il pubblico. Il suo clamore raggiunge dei numeri davvero altissimi, quindi. Soprattutto sul suo canale social ufficiale. Dove, tra l’altro, oltre che essere seguitissimo, è anche super attivissimo.

È proprio spulciandolo con attenzione che siamo riusciti a rintracciare un suo scatto da giovanissimo insieme alla sua famiglia. Proprio in compagnia di sua moglie, sorella di Carlo Verdone, e dei suoi due figli, Christian De Sica mostra una foto inedita del suo passato. C’è un dettaglio di questa foto, però, che non passa inosservato. Quale? Scopritelo insieme a noi!

Christian De Sica, lo scatto da giovanissimo: impossibile non notare quel dettaglio

Dopo l’incredibile annuncio a sorpresa che, sul suo canale social ufficiale, Christian De Sica ha condiviso col suo pubblico, qualche tempo fa, non ha affatto perso occasione di poter mostrare loro un inedito scatto del passato. Visibilmente giovanissimo e in compagnia della sua famiglia, l’attore romano ha lasciato tutti i suoi sostenitori completamente senza parole per la foto. A questo punto, vi chiediamo: com’era il buon De Sica da giovanissimo?

Lo scatto, inutile a dirvelo, ha fatto boom di likes in un vero e proprio batter baleno. Anche perché, diciamoci la verità, fare un tuffo nel passato non fa mai male. Ma non solo. Se guardate con attenzione la foto, c’è un dettaglio che balza subito agli occhi. Guardare per credere:

Avete notato anche voi? Saranno anche passati anni, anche se non sappiamo quanti con esattezza, eppure Christian De Sica è letteralmente identico al passato. Ve ne siete resi conto anche voi?