Avete mai visto Bria, la figlia di Eddie Murphy? L’attore ne ha ben dieci, e lei ha seguito le orme di suo padre.

Classe 1961, Eddie Murphy è un attore, comico, produttore cinematografico e cantante statunitense. Una carriera che può dirsi immensa. Ha recitato in numerose commedie di successo divenute un vero cult del loro genere.

Leggi anche Ha 22 anni e si è appena laureata in ‘Fashion Business’: è la figlia dell’amatissimo conduttore

Sono molti i ruoli che l’hanno consacrato. Impossibile dimenticarlo in alcuni dei suoi film più celebri, come la trilogia di Beverly Hills Cop, Una poltrona per due, Il principe cerca moglie, Il professore matto, Il dottor Dolittle, e numerosi altri ancora. Una carriera che, come abbiamo detto, è ricca di traguardi. La sua vita sentimentale sembra essere più ‘burrascosa’, ma non priva di amore. Sono ben dieci i figli di Murphy, l’ultimo nato esattamente nel 2018, dalla compagna Paige Butcher. Per caso, avete mai visto Bria, la terza figlia dell’attore? E’ famosissima!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Eddie Murphy, sua figlia Bria è bellissima: anche lei è un’attrice!

Eddie Muphy è un attore che in questi anni ci ha conquistato con il suo talento, a dir poco immenso. E’ considerato uno dei migliori attori comici della sua generazione, e non possiamo dire il contrario. Tra i suoi film più celebri ritroviamo la trilogia Beverly Hills Cop, Una poltrona per due, Il principe cerca moglie e numerosi altri ancora.

Leggi anche È stata una cantante di Amici nel 2003, il colpo di scena dopo anni: l’avreste mai detto?

Tutti sono rimasti nella nostra memoria! La vita sentimentale dell’attore è stata decisamente ricchissima, con la nascita di ben dieci figli. Una delle sue figlie, esattamente Bria Liana, la terza, è famosissima. L’avete mai vista? E’ nata nel 1989, dal matrimonio poi finito, con la modella Nicole Mitchell. Vederla vi lascerà senza parole, perchè è bellissima!

Bria, a quanto pare, ha preso parte a diverse pellicole, in L’asilo dei papà, nel 2003, a soli 14 anni. E in seguito sono arrivati i film Amateur Night e The Perfect Match, nel 2016. Ma una delle sue passioni è la pittura, tanto da aver aperto una galleria d’arte, la ArtUs Gallery a Los Angeles. La figlia di Eddie Murpht possiede un talento ed una bellezza difficili da non notare!