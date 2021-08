Elisabetta Gregoraci non trattiene l’emozione: si commuove per quello che succede sul palco.

Martedì 10 agosto è andata in onda l’ultima puntata di Battiti Live. L’evento musicale che si svolge per le piazze della Puglia si è concluso. E’ stato un successo, gli artisti si sono esibiti sul palco, portando i loro brani. I presenti e i telespettatori da casa non hanno non potuto apprezzare.

Leggi anche Qui aveva solo 17 anni: la foto di Elisabetta Gregoraci ha lasciato tutti senza parole

Al timone della kermesse, abbiamo ritrovato anche quest’anno, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. I due conduttori hanno portato avanti lo spettacolo in maniera impeccabile. Ma qualcosa è successo durante l’ultima puntata di Battiti. C’è stato un momento di forte emozione per la bellissima Elisabetta Gregoraci: ma cosa è successo esattamente? Vediamo insieme.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Elisabetta Gregoraci non trattiene l’emozione: momenti di commozione sul palco di Battiti Live

Sono state settimane accompagnate dalla musica, grazie al tanto seguito evento musicale Battiti Live. Si svolge, come ogni anno, nelle piazze della Puglia. In ogni puntata abbiamo avuto il piacere di ascoltare grandi artisti, e tutti ci hanno fatto ballare e cantare.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci a Battiti Live, la tutina in pelle blu incanta tutti: i dettagli del suo look

L’ultima puntata è stata un turbinio di emozioni. C’è stato un momento in particolare, che ha visto protagonista Elisabetta Gregoraci. Dopo che l’amatissima Alessandra Amoroso ha cantato i brani Piume e Sorriso Grande, Alan ha fatto notare che si tratta di due canzoni legate ad un momento particolare della sua vita. “A volte non si hanno neppure gli strumenti per affrontare certe cose e si pensa sempre al peggio. ma dopo la notte arriva sempre un sorriso grande”.

Queste parole hanno colpito la conduttrice: “Le sue parole mi hanno emozionato davvero tanto”, ha risposto, dopo, Elisabetta Gregoraci. Un momento che ha catturato l’attenzione di tutti, perchè l’emozione di Elisabetta era ben visibile.