Per la prima volta in assoluto, Giulia De Lellis ha svelato un suo ‘segreto’ di bellezza: non l’avreste mai immaginato, siamo certi!

È la regina indiscussa di Instagram, Giulia De Lellis. Con un profilo Instagram che conta 5 milioni di followers, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne rientra di diritto tra le vere e proprie stelle del famosissimo social network. Sempre solita a condividere scatti fotografici impressionanti, che sia da sola, in compagnia del suo compagno o della sua famiglia, a rendere partecipi il suo pubblico di tutte le sue giornate e di tantissime altre novità lavorative e professionali, l’influencer romana non perde occasione di poter interagire coi suoi sostenitori. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, molto probabilmente per la prima volta, ha svelato loro un suo ‘segreto’ di bellezza.

Sin dalla sua prima apparizione televisiva, Giulia De Lellis ha mostrato un fascino davvero irresistibile. E, diciamoci la verità, una forma fisica davvero incredibile. Sapete, però, qual è il suo ‘segreto’ di bellezza? Ci pensiamo noi a rivelarvelo! Anzi, per meglio dire, è stata proprio la diretta interessata a spiegare ogni cosa nel minimo dettaglio. Scopriamolo!

Giulia De Lellis, non tutti conoscono questo ‘segreto’ di bellezza: solo ora l’ha rivelato

Col suo pubblico social, Giulia De Lellis non ha assolutamente filtri. È proprio per questo motivo che, su richiesta di un utente Instagram, non ha affatto perso occasione di poter svelare un suo ‘segreto’ di bellezza. Interrogata da una sua followers sul perché avesse una ‘particolare’ abitudine, l’influencer romana non ha affatto potuto fare a meno di rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio.

“Ciao Giulia, perché abbini vino rosso ed acqua calda?”, recita la domanda posta a Giulia De Lellis. Immediata è stata la risposta dell’influencer. “Lo bevo sempre: dopo i pasti e la mattina. Inverno ed estate. Quasi tutte le sere. Digerisco, mi sgonfia”, ha risposto la bella De Lellis. Svelando, quindi, il suo piccolo trucco. Cosa ne pensate? E, soprattutto, conoscevate questo piccolo ‘segreto’?

Una cosa c’è da ammetterlo: se i risultati di questo ‘mix’ sono quelli mostrati da Giulia De Lellis, non ci resta che provare anche noi. No?