La new entry ha già fatto impazzire il mondo dei social: Ignazio e Cecilia hanno allargato la famiglia, ecco cosa succede!

Oggi sono una delle coppie più amate e chiacchierate dello spettacolo italiano. Li abbiamo visti ultimamente in tv, in Honduras: parliamo di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Un amore nato sotto le luci dei riflettori è il loro: tutti ricorderanno il loro primo incontro, avvenuto nella Casa del Grande Fratello VIP. Tra loro è scoppiato sin da subito l’amore: Cecilia era fidanzata allora, decise di stravolgere la sua vita per vivere nuove emozioni con Ignazio. A distanza di anni il loro amore è ancora vivo e ricco di passione: sapete che hanno deciso di ‘allargare la loro famiglia’?

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: la new entry ha già fatto impazzire i social

Negli ultimi giorni Ignazio Moser ha confessato ai suoi milioni di follower su Instagram di aver sempre voluto un rapporto ‘simbiotico’ con un cane. “Nella mia famiglia abbiamo sempre avuto cani ed animali in generale che giravano per casa ma con nessuno di questi ho mai avuto il rapporto che Chechu ha con Aspi, un rapporto d’amore che sfiora la simbiosi a tratti e devo confessare che l’ho sempre invidiate” ha scritto il Moser.

Ecco che la famiglia Moser Rodriguez hanno accolto un nuovo cagnolino, un fratello per Aspi. Parliamo di Ercolino, un meraviglioso cane che ha già fatto impazzire papà Ignazio.

E’ avvenuto il primo incontro tra Ercolino e la Aspi, la quale non sembra esser molto felice della new entry. “Pare che non gli piaccia” ha commentato Cecilia Rodriguez durante il primo incontro, ripresa da Ignazio. Aspi teme che tutte le coccole non saranno solo ed unicamente per lei? Mamma Cecilia e papà Ignazio sapranno come gestire il loro amore per entrambi!