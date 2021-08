Teresa è una delle protagoniste della seconda edizione de ‘La Clinica per rinascere’: dopo l’intervento è drasticamente cambiata, com’è.

Tra le tantissime storie che sono state raccontate nel corso della seconda stagione de ‘La Clinica per rinascere’, quella che riguarda Teresa vale proprio la pena di essere raccontata. Entrata a far parte del programma con un peso che raggiungeva i 248 kg, la quarantenne calabrese ha rivelato di essere seriamente intenzionata a rimettersi in forma non soltanto perché fortemente desiderosa di avere un figlio, ma anche per ritornare a svolgere una vita normale.

Il suo percorso all’interno della clinica Pineta Grande Hospital a Castelvolturno in Campania è stato davvero incredibile. Sin dai primi colloqui, sia con il dottor Giardiello, chirurgo della clinica, e sia con la psicologa psicoterapeuta e la dietista, la giovanissima Teresa ha dimostrato caparbietà e forza di volontà. Caratteristiche che, badate bene, ha mantenuto per tutto il programma. E che hanno determinato la sua trasformazione clamorosa. Siete curiosi di sapere com’è diventata dopo l’intervento? Ci pensiamo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, è tutt’altra persona!

La storia di Teresa a ‘La clinica per rinascere’ ha colpito: com’è dopo l’intervento? Guardate qui

Con un peso che sfiorava i 250 kg, Teresa ha raccontato di mangiare per noia. Essendo disoccupata e, soprattutto, trascorrendo diverse notti da sola, a causa del lavoro del marito, la quarantenne aveva l’abitudine di alzarsi di notte. E di mangiare davvero di tutto. Abitudini, da come si può chiaramente comprendere, completamente sbagliate. E che, grazie all’aiuto della psicologa e della dietista, è riuscita ad abolire.

Com’è stato, però, il suo percorso all’interno de ‘La clinica per rinascere’? Beh, come dicevamo precedentemente: davvero da premiare. Mossa da una valida motivazione, ovvero quella di diventare mamma, Teresa ha avuto una forza d’animo davvero impressionante. Tanto è vero che, prima dell’intervento, è riuscita a dimagrire ben 11 kg. Com’è diventata, invece, dopo l’intervento? Guardate un po’ qui:

Alla prima visita di controllo qualche mese dopo la sua operazione, la bilancia portava un peso davvero incredibile. Dopo l’intervento, infatti, Teresa pesava 136 kg. Un traguardo davvero impressionante. E che, da come si può chiaramente vedere dal suo canale Instagram, ha anche oltrepassato! Complimenti!