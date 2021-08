“L’occhio è caduto in acqua”, Tokyo 2020: episodio sconvolgente

Il racconto sconvolgente fatto alla BBC dall’atleta che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020: l’incidente di cui è stato vittima.

Un episodio agghiacciante ha caratterizzato queste Olimpiadi di Tokyo 2020, che hanno visto l’Italia portare a casa un soddisfacente numero di medaglie.

Si tratta dell’incidente capitato al nuotatore inglese Hector Pardoe, costretto a ritirarsi nel corso dalla gara dei 10 km nelle acque libere dell’Odaiba Marine Park, in cui il nostro connazionale Gregorio Paltrinieri è riuscito a vincere la medaglia di bronzo.

L’atleta ventenne ha raccontato il dramma vissuto alla BBC: “Ho perso un occhio”. Vediamo nel dettaglio cosa è successo in quei terribili minuti.

Tokyo 2020, il dramma di Hector Pardoe: l’incidente a pochi km dal traguardo

“Nel mio ultimo giro – ha spiegato ripercorrendo quegli istanti spaventosi – ho preso una gomitata in faccia così forte che mi sono caduti gli occhialini e ho pensato di aver perso l’occhio. Ho sempre sperato che se mi fossi fatto male in quel modo sarei riuscito comunque a finire la gara, ma non sono riuscito a recuperare gli occhialini e mi è preso il panico”.

Pardoe racconta di non aver visto più nulla in quel momento e di aver pensato che l’occhio fosse finito in acqua. Ha poi gridato ai bagnini: “Il mio occhio, come sta? Va bene?”. Non ricevendo alcuna risposta, è uscito dalla piscina. Nonostante abbia perso molto sangue, fortunatamente Hector non ha perso l’occhio. Il forte sanguinamento era dovuto alla zona in cui è stato colpito dalla gomitata: quella attorno al sopracciglio è infatti un’area piena di sangue e l’incidente gli ha provocato una brutta ferita lacerocontusa, che però non ha avuto conseguenze gravissime.

Episodio molto spiacevole ma che avrebbe potuto concludersi in maniera peggiore. Auguriamo al campione di riprendersi al più presto.