Orietta Berti: “Mi è dispiaciuto…”, si lascia andare ad una confessione su Al Bano

La rivelazione di Orietta Berti su Al Bano in un’intervista ad Adnkronos: la verità della cantante sul suo ingresso a The Voice Senior.

E’ previsto per il prossimo 19 novembre il ritorno in tv di The Voice Senior: come rivelato dai rumors delle ultime settimane, quest’anno ad attendere il pubblico dello show musicale dovrebbe esserci una grande novità.

Leggi anche——–>>>Orietta Berti, clamoroso: indiscrezione bomba, stenterete a crederci

Stiamo parlando dell’ingresso di Orietta Berti che, secondo quanto rivelato da Tv Blog, andrebbe a sostituire Al Bano e sua figlia Jasmine Carrisi. Oltre a lei, presenti Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino.

Legata da una profonda amicizia al cantante pugliese, Orietta ha chiarito la sua posizione in un’intervista rilasciata ad Adnkronos.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Orietta Berti: “Al Bano è mio carissimo amico”, la rivelazione sul collega

Dopo aver chiarito che non esiste ancora nessuna firma di un contratto, la cantante del tormentone di quest’estate “Mille”, ha spiegato alcuni punti fondamentali della vicenda: “Me lo hanno proposto ma ancora non ho firmato alcun contratto. Fra l’altro mi è dispiaciuto leggere che forse prenderò il posto di Al Bano, perché io pensavo che mi sarei aggiunta. Al Bano è mio carissimo amico”.

Leggi anche——->>>Al Bano, da cantante a conduttore: indiscrezione bomba, accadrà a breve

L’artista non pensava quindi si trattasse di una sostituzione, ma di affiancare il cantante di Cellino San Marco. Di recente, proprio Al Bano non aveva nascosto in un’intervista al settimanale Nuovo Tv, la sua amarezza riguardo alla notizia: “Non me l’aspettavo, ma va bene così. Ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia. Avrei voluto ripetere l’esperienza, ma se la direzione ha deciso così io non posso dire nulla. Jasmine è dispiaciuta. Le sarebbe piaciuto tornare nel programma. Per lei questo è stato una sorta di debutto televisivo. Ma Jasmine è giovane e piena di energia e di interessi”.

Cosa ne pensate? Ci sarà spazio per entrambi nella nuova edizione di The Voice Senior?