Nel 2017, si è dimostrato un protagonista indiscusso nella quinta edizione di Temptation Island: oggi la sua vita è cambiata, cos’è successo.

Andato in onda per la prima volta nel lontano 2005 col nome ‘Vero amore’, il programma che mette a dura prova le coppie, anche quelle più solide, e il loro amore ha riscosso un successo davvero impressionante. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 16 anni. Eppure, il docu-reality di Canale 5 continua a macinare record e successi edizioni dopo edizioni. Qualche settimana fa, è andata in onda la sua ottava stagione. E, come consueto, ha catturato l’attenzione di tutto il pubblico italiano. Anche perché, diciamoci la verità, questa è stata un’edizione davvero scoppiettante. E non è stata assolutamente la prima! Come dimenticare, ad esempio, quella andata in onda nel 2017? Beh, è davvero impossibile. Ricco di coppie impressionanti, non è affatto possibile non tenere a mente il percorso di ciascuno di loro.

Tra le sei coppie che hanno preso parte all’edizione di Temptation Island nel 2017, è difficile dimenticarci di lui! D’altra parte, diciamoci la verità, è stato un suo protagonista indiscusso. Cosa sappiamo, però, adesso su di lui oggi?

Protagonista indiscusso di Temptation Island nel 2017, com’è cambiata la sua oggi?

Come dicevamo precedentemente, quindi, Nicola Panico è stato il protagonista indiscusso di Temptation Island. Entrato a far parte del programma con la sua fidanzata dell’epoca Sara Affi Fella, il calciatore ha trascorso i giorni stabiliti dalla produzione in compagnia di un’unica single: Antonella Fiordelisi. Suscitando nella giovane Sara, come ricorderete, una drastica decisione: uscire dal programma separati. Dopo quel momento, il buon Panico e la splendida Affi Fella ci hanno riprovato. E, dopo lo ‘scandalo’ a Uomini e Donne, si sono definitivamente detti ‘addio’. Cosa sappiamo, però, adesso su di lui?

Appurato che sono trascorsi 4 anni dalla sua partecipazione al programma, cosa fa Nicola? Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il buon Panico continui a svolgere la sua professione da calciatore. Ma non solo. Ad oggi, la sua vita sta vivendo un momento davvero magico. Dopo la fine della sua storia d’amore con Sara, Nicola ha ritrovato l’amore accanto ad una splendida ragazza. E, proprio qualche giorno fa, ha annunciato di stare per diventare padre per la primissima volta. Con un dolcissimo video di un’ecografia, il buon Panico ha rivelato al suo pubblico l’arrivo del suo primo figlio.

Tantissimi auguri a Nicola e alla sua splendida fidanzata per il loro futuro insieme!