Roberto Orlandini è stato uno dei protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia 5, lo ricordate? Cosa fa oggi dopo il programma!

È stato uno dei protagonisti indiscussi di Matrimonio a prima vista Italia, Roberto Orlandini. Entrato a far parte del programma nel corso della sua quinta stagione, il giovanissimo Seriate è convolato a nozze con la splendida Daniela Benvenuto. Il loro percorso, come ricorderete, aveva tutte le carte in regola per dimostrarsi indimenticabile. E, soprattutto, di successo. Qualcosa, però, deve essere andato storto. Perché, terminato l’esperimento, la coppia ha deciso di lasciarsi. E, quindi, di divorziare. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 3 anni, ma cosa fa oggi il buon Orlandini?

Leggi anche –> È stata una coppia di Matrimonio a prima vista Italia 5: com’è la loro vita oggi? Colpo di scena

Come ricorderete, Roberto Orlandini alle spalle non aveva affatto una storia facile. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che, a causa di un investimento sbagliato avvenuto anni fa, il simpaticissimo sia stato costretto a reinventarsi. E che proprio per questo motivo abbia lavorato, sia di giorno che di notte, come operaio. Dopo il programma, che senza alcun dubbio gli avrà comportato una certa notorietà, com’è cambiata la sua vita? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Ricordate Roberto Orlandini di Matrimonio a prima vista Italia 5? Cosa fa oggi

È davvero impossibile dimenticarci di Roberto Orlandini nel corso della quinta stagione di Matrimonio a prima vista Italia, non c’è che dire. Certo, il suo percorso non è affatto finito nei migliori dei modi. Dopo le settimane stabilite dal programma, il suo matrimonio con Daniela Benvenuto è terminato. E lui, una volta spente le telecamere, ha potuto rifarsi una vita. O, perlomeno, è questo che ci raccontano le foto condivise sul suo canale Instagram ufficiale. Anche se, a quanto pare, sembrerebbe che adesso sia single.

Leggi anche –> La ricordate a Matrimonio a prima vista Italia nel 2018? Eccola dopo 3 anni: com’è cambiata la sua vita

Quello che, però, adesso vogliamo chiedervi è: com’è cambiata la sua vita dopo il programma? Prima di prendervi parte, vi abbiamo raccontato che il buon Orlandini lavorava come operaio all’interno di un’azienda. Dopo lo show, ha continuato a svolgere questa mansione. Purtroppo, non abbiamo alcuna notizia in merito. Una cosa è certa, però: l’eco del programma è stato davvero pazzesco. Pensate, su Instagram, Roberto conta più di 16 mila followers.

Vi è piaciuto il suo percorso a Matrimonio a prima vista Italia?