Dolore inconsolabile per Roby Facchinetti: su Instagram, parole davvero da brividi per la tragica scomparsa che gli ha lasciato il segno.

Dolore inconsolabile per Roby Facchinetti: è proprio questo che si percepisce chiaramente da queste parole scritte su Instagram. Attivissimo sul suo canale social ufficiale, lo storico cantante dei Pooh non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa col suo pubblico. L’ha fatto anche qualche ora fa. Quando, con un post davvero da brividi, il buon Facchinetti non ha affatto potuto fare a meno di mostrare il suo dolore per una tragica scomparsa che, ancora adesso, gli provoca una sofferenza atroce.

“Sono passati ben duecentottanta giorni da quella sera cupa, e ancora non mi sembra vero che tu te ne sia andato. Manchi, sai?”, ha iniziato a scrivere a corredo di questo post che ritrae uno dei suoi più grandi amici. Stiamo parlando proprio di lui: Stefano D’Orazio. Scopriamo qualche cosa in più.

Dolore inconsolabile per Roby Facchinetti: il messaggio da brividi per Stefano D’Orazio

Era esattamente il 6 Novembre scorso quando Stefano D’Orazio ha, purtroppo, lasciato la vita terrena. Un evento tragico, da come si può chiaramente comprendere. E che, come ricorderete, ha sconvolto tutti. A partire dai suoi più grandi sostenitori ed ammiratori fino alla sua famiglia e ai suoi amici, sono davvero tantissime le persone che sono rimaste sconvolte da questa drammatica scomparsa del cantante. E, purtroppo, continuano ad esserlo ancora adesso. Come facciamo a dirlo? La risposta è semplicissima: qualche ora fa, Roby Facchinetti ha dedicato al buon D’Orazio delle parole davvero da brividi.

“Manca la tua allegria, mancano le nostre telefonate, manca la tua energia”, ha scritto Roby Facchinetti su Instagram. Sottolineando, quindi, quanto il dolore per la sua morte sia davvero inconsolabile. Ma non solo. Se si leggono con attenzione le sue parole, sembrerebbe che ci sia anche una novità da sapere. Da quanto si apprende, sembrerebbe che uno dei progetti che il gruppo aveva pensato, sia pronto a partire. “La nave che avevamo progettato, con amore, passione e infinite energie dunque, è ormai pronta a salpare, sta a galla e sa navigare alla grande”, ha detto ancora.

“Un amico mancherà per sempre. Ma non ti dimentichiamo”, ha concluso Roby Facchinetti questo post da brividi.