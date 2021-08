L’amatissimo attore di Beautiful diventerà papà per la seconda volta: l’annuncio è del tutto inaspettato, pioggia di commenti su Instagram.

Resterete davvero sbalorditi e, soprattutto, pazzi di gioia quando leggerete questa notizia! L’amatissima star di Beautiful è pronto a diventare papà per la seconda volta. Avete letto proprio bene, si! Uno dei maggiori attori della famosissima soap opera insieme alla sua bellissima compagna sta per allargare la sua famiglia. Un annuncio tanto sensazionale quando inaspettato, da come si può chiaramente comprendere. Anche perché, a quanto pare, sembrerebbe proprio che nessuno fosse a conoscenza di questa splendida notizia.

A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato. Alcuni giorni fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, l’attore di Beautiful ha svelato ai suoi sostenitori la lieta notizia. E nel farlo, vi assicuriamo, ha scelto un modo piuttosto originale. A questo punto, però, ci chiediamo: di chi stiamo parlando esattamente? E, soprattutto, come ha svelato l’attore questa fantastica novella? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa, state tranquilli!

La star di Beautiful diventerà papà bis: notizia clamorosa, l’annuncio è del tutto inaspettato

La splendida notizia è arrivata qualche giorno fa sui social. E, in un vero e proprio batter baleno, ha riscosso un successo davvero impressionante. L’amatissima star di Beautiful è pronto a diventare papà per la sua seconda volta. A distanza di qualche anno dalla sua primogenita, l’amatissima coppia è pronta ad accogliere un nuovo ‘batuffolino’ nelle loro vite. Stiamo parlando proprio di lui: di Lyam, ovvero di Darin Brooks.

Al momento, purtroppo, non abbiamo tantissime informazioni da darvi. Seppure, sembrerebbe che il pancino della sua compagna sia piuttosto pronunciato, non abbiamo molto notizie sulla data della sua nascita. Sapete come ha voluto annunciare questa notizia clamorosa? “Everleigh ci ha chiesto un cucciolo, ma invece abbiamo deciso di darle un fratello”, recita il divertentissimo video, che mostra la famiglia al completo e super entusiasta per questa fantastica notizia.

Tantissimi auguri al buon Liam e alla sua splendida famiglia!