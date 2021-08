L’ex corteggiatrice si è concessa un ritocco estetico: i fan hanno notato le immagini del ‘prima e dopo’. In molti hanno fatto caso a qualche sottile differenza.

E’ stata una delle protagoniste negli studi di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice ha fatto sognare il pubblico televisivo con la sua storia d’amore, purtroppo giunta ormai al capolinea. Parliamo di Tara Gabrieletto, la donna che ha partecipato al programma 9 anni fa e che ancora oggi continua ad essere spesso protagonista della cronaca rosa. Classe ’87, Tara è di Vicenza: ha partecipato a Uomini e Donne quando aveva 25 anni. Fu lei la scelta dell’allora tronista Cristian Galella: il matrimonio è avvenuto nel 2016 ma pochi anni dopo il loro amore è giunto al capolinea. Nel 2020 si sono separati. Ma ricordate com’era Tara ai tempi di Uomini e Donne? Ecco come è cambiata nel corso degli anni.

Uomini e Donne, si è concessa un ritocco estetico: spuntano le immagini ‘prima e dopo’

Tara Gabrieletto è una delle protagoniste nella storia di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice e Cristian Galella, ex tronista, sono stati al centro della cronaca rossa per molti anni: la loro storia d’amore ha fatto sognare il pubblico televisivo. Ma in tanti ricordano Tara a Uomini e Donne: è cambiata con il passare degli anni?

Secondo alcuni fan, le foto del ‘prima e dopo’ di Tara Gabrieletto mostrano i segni evidenti di qualche ritocco estetico a cui l’ex corteggiatrice si è sottoposta. Qualche sottile differenza l’hanno notata soprattutto su naso e bocca. Ecco le foto ‘prima’ e ‘dopo’ la sua partecipazione al famoso dating show:

Notate anche voi qualche differenza tra il ‘prima’ e ‘dopo’ di Tara Gabrieletto? Per molti non ci sono dubbi che si sia rivolta ad un bravo chirurgo estetico.