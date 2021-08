Quando è entrata a far parte di Vite al Limite aveva 31 anni, ma superava di gran lunga i 250 kg di peso: storia drammatica, oggi è irriconoscibile.

Una cosa è certa: in queste lunghe ed intense nove stagione di ‘Vite al Limite’ abbiamo avuto la possibilità di venire a conoscenza di tantissime storie. E di apprezzare ciascuna di essa per qualcosa in particolare. C’è chi, infatti, è giunto alla clinica del dottor Nowzaradan perché impossibilitato a muoversi a causa del suo peso eccessivo. O chi, invece, voleva riprendere in mano la propria vita. Insomma, ciascun partecipante ha avuto le sue valide motivazione per affidare la propria rinascita al chirurgo iraniano. Tra questi, è davvero impossibile dimenticarci di lei: aveva soltanto 31 anni, ma il suo peso raggiungeva e superava i 250 kg.

Leggi anche –> Vite al Limite, Cynthia pesava 277 kg: oggi è una donna diversa, le sue foto vi lasceranno impressionati

Quella che vi stiamo per raccontare, vi anticipiamo, è una storia letteralmente particolare. La giovanissima trentunenne di Columbus ha preso parte all’ottava stagione di ‘Vite al Limite’. E con la sua particolarissima storia ha impressionato tutti. Era giovanissima, come dicevamo precedentemente. Eppure, il suo peso era davvero eccessivo. Sapete com’è diventata dopo il programma? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Aveva 31 anni, ma a Vite al Limite superava i 250 Kg: impressionante, ora è irriconoscibile

A catturare l’attenzione del pubblico di ‘Vite al Limite’ nel corso della sua ottava stagione, è stata proprio la storia di Shantel Oglesby. Entrata a far parte del programma insieme a suo fratello, anche lui aveva un peso che superava i 350 kg nonostante la sua giovanissima età, la donna ha colpito tutti per la sua storia. A causa di un padre violento, di una situazione familiare per nulla sorridente e di diversi episodi di bullismo, la coppia di fratelli aveva deciso di rivolgersi al dottor Nowzaradan per iniziare un percorso e riappropriarsi della loro vita.

Leggi anche –> Vite al Limite, tragico epilogo: è morta all’età di 30 anni, drammatica notizia

Com’è cambiata, però, Shantel dopo l’intervento? Appurato che, ancora prima di iniziare il suo percorso col chirurgo iraniano, la donna pesava, all’età di 31 anni, più di 250 kg, siete curiosi di sapere com’è cambiata adesso? Di Carlton, suo fratello, non abbiamo notizia. Piuttosto, però, siamo rimasti impressionati dal cambiamento di Shantel. Eccola qui:

Insomma, una trasformazione davvero impressionante, c’è poco da dire!