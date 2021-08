Con questo incredibile cambio look, Arisa ha spiazzato davvero tutti i suoi followers: la cantante si mostra proprio così, non ci crederete mai!

È la vera e propria regina di Instagram, Arisa. Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, la cantante non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa col suo pubblico. Lo ha fatto anche qualche giorno fa. Quando, attraverso una serie di Instagram Stories, l’ex professoressa di canto di Amici ha mostrato loro il nuovo taglio di capelli. Ovviamente, ci penseremo noi a mostrarvi ogni cosa nel minimo dettaglio, state tranquilli. Anche se, vi anticipiamo, quello fatto dalla splendida Rosalba Pippa è un vero e proprio colpo di testa.

Nel corso della sua recentissima esperienza nella scuola di Amici, c’è da ammetterlo, la bella Arisa ha cambiato più volte look. Dapprima l’abbiamo vista con capelli neri. Qualche tempo dopo con meches attaccate alla sua chioma. Ed, infine, soprattutto durante il Serale, con lunghi capelli. Adesso, però, la cantante ha deciso di rivoluzionare completamente il suo look. E, soprattutto, di spiazzare tutti i suoi followers. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo!

Arisa, cambio look clamoroso: la cantante ha deciso di spiazzare i suoi fan, incredibile

Con queste ultimissime Instagram Stories, Arisa ha spiazzato davvero tutti. La cantante, infatti, ha deciso di rivoluzionare il suo look. E di mostrarsi al suo pubblico in tutta la sua bellezza. Siete curiosi, però, di vedere cosa ha combinato ai suoi capelli? Fino a poco tempo fa, come detto anche precedentemente, la bella Arisa si è mostrata con lunghi capelli neri talvolta lisci, ma anche ricci o con le onde. Ricordate? Ebbene: dimenticatevela!

Il cambio look di Arisa, vi anticipiamo, è davvero incredibile. E sicuramente vi lascerà a bocca aperta. Siete curiosi di saperne di più? Ci pensiamo immediatamente! Ecco la bellissima cantante in tutto il suo incredibile fascino:

Avete visto proprio bene, si! Arisa ha completamente dato un taglio radicale ai suoi capelli. Anzi, per meglio dire, ha rasato letteralmente tutto. Il taglio, come ricorderete, non è affatto nuovo. Già negli anni scorsi, infatti, la cantante si è mostrata con i capelli completamente rasati. Che ne pensate comunque? Per noi è deciasamente splendida! Come sempre, d’altronde!