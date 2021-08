Ricordate Barbara Chiappini? La celebre showgirl degli anni ’90 è lontana dalla televisione già da molti anni. La sua vita è cambiata totalmente: ecco cosa fa oggi.

E’ stata la prima donna italiana ad ottenere il titolo di ‘Miss Mondo fotogenia’ nel celebre concorso Miss Mondo svoltasi in Sudafrica. Parliamo di Barbara Chiappini, un celebre volto televisivo degli anni ’90 e gli inizi del 2000. Ha condotto tantissimi programmi televisivi come ‘Nati per vincere’, ‘Cinema sotto le stelle’: nella stagione televisiva 2000/2001 è entrata a far parte del gruppo di conduttori di Domenica In. Barbara è stata anche naufraga dell’Isola dei Famosi nella prima edizione. Dopo una lunga e brillante carriera televisiva ha deciso di allontanarsi dal mondo del piccolo schermo: sapete cosa fa oggi? Siamo qui per svelarvi ogni curiosità!

Una delle showgirl più affascinanti in Italia: ricordate Barbara Chiappini? Ha cambiato la sua vita Barbara Chiappini non si vede più in tv già da diversi anni. La celebre soubrette del anni ’90 ha preferito la vita familiare dopo una lunga e brillante carriera in tv. Oggi vive in campagna insieme al marito, Carlo Marino Agostini, ed i loro due figli. Leggi anche ‘Anche Belen invecchia’, la showgirl risponde senza mezzi termini: la replica fa boom di likes, solo applausi per lei

Dopo le passerelle, la fascia di Miss Mondo Fotogenia, l’approdo a Domenica In, l’Isola dei Famosi ed i salotti di Pomeriggio 5 e Mezzogiorno in famiglia, ha deciso di dedicarsi ad un’attività alternativa, lontana dalla tv. Barbara Chiappini dopo l’addio al mondo dello spettacolo si è trasferita nella campagna fuori Roma: si occupa della gestione di un’azienda agricola che coltiva e vende frutti di bosco, si legge su Fanpage.

Dopo il saluto al mondo della televisione, avvenuto nel 2012, la celebre showgirl degli anni ’90 ha così deciso di dedicarsi ai figli, alla sua famiglia e ad un’attività alternativa, immersa nel verde.