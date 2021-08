Con Carlo Conti e Vanessa Incontrada ci sarà anche Maria De Filippi: la notizia del tutto inaspettata

Colpo di scena a “Seat Music Awards 2021”: nello show musicale condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada ci sarà anche Maria De Filippi.

Come ogni anno, torna a settembre lo spettacolo musicale “Seat Music Awards” con l’edizione 2021. Al timone ancora una volta la collaudatissima coppia formata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

L’appuntamento con la 15esima edizione della kermesse che premia i protagonisti della scena musicale italiana vincitori nell’ultimo anno di dischi d’oro, di platino e multiplatino, è previsto per il 9 e il 10 settembre in diretta su Rai1 dal meraviglioso scenario dell’Arena di Verona. Ci sarà poi una terza puntata speciale condotta da Nek, intitolata Speciale Seat Music Awards Disco Estate, che verrà trasmessa domenica pomeriggio 12 settembre su Rai1.

Tanti i famosissimi artisti in programma: Claudio Baglioni, i BoomDaBash, Baby K, Francesca Michielin, Elettra Lamborghini, i Pinguini Tattici Nucleari, Irama, Diodato, Aka7even, Il Tre, Arisa (con gli Autogol), Madame, Jake La Furia ed Emis Killa, Shade, Daddy, Capo Plaza, Gué Pequeno, Marco Mengoni, Sangiovanni, Ligabue, Zucchero, Loredana Bertè, Marracash, Gigi D’Alessio, Achille Lauro, solo per citarne alcuni.

Altra presenza ‘bomba’ sarà quella di un personaggio Mediaset amatissimo: Maria De Filippi!

Seat Music Awards 2021, gli ospiti dello show di Carlo Conti e Vanessa Incontrada: previsto anche l’arrivo di Maria De Filippi

Proprio così, la regina di Canale 5 Maria De Filippi sbarcherà in Rai per partecipare alla manifestazione canora in qualità di ospite d’onore insieme ad altri volti noti della tv.

Oltre a lei sono attesi infatti anche Alessandro Cattelan, Amadeus, Eleonora Abbagnato, Lillo, Alessandro Siani, Pio & Amedeo e Giorgio Panariello. Puntate coi fiocchi quindi, per uno spettacolo divenuto ormai una vera tradizione dell’estate, nonostante lo spostamento a settembre avvenuto a causa della pandemia.

Siete pronti a gustarvi le migliori canzoni italiane del momento?