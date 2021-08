Sono solo ciabatte eppure non avete idea di quanto costino quelle di Belen: di seguito vi sveliamo il loro prezzo

Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate della televisione italiana. Il pubblico stravede per lei, soprattutto quello maschile. La modella argentina, infatti, è una delle donne più affascinanti della televisione italiana. La Rodriguez si è trasferita da giovane in Italia ed ha avuto successo nel nostro paese nell’autunno del 2008, quando ha partecipato alla sesta edizione de L’Isola dei Famosi. In quell’occasione, la modella si classificò al secondo posto.

Dopo l’esperienza in Honduras, la Rodriguez ha condotto molti programmi televisivi, di cui alcuni abbastanza famosi. Tra questi ricordiamo sicuramente Scherzi a parte, Sarabanda e nel 2011 ha condotto anche il Festival di Sanremo. Da anni, infine, è il volto di punta di Tu si que vales, programma di successo in onda su Canale 5.

Nel corso della sua carriera, inoltre, ha avuto una vita sentimentale molto movimentata. Quando è approdata in Italia era fidanzata con l’ex calciatore Marco Borriello. In seguito è stata fidanzata con Fabrizio Corona, mentre nel aprile del 2012 ha conosciuto Stefano De Martino, divenuto poi suo marito. I due hanno avuto un figlio, Santiago, nato il 9 aprile del 2013.

Dopo la fine della storia con De Martino, la Rodriguez è stata fidanzata con Andrea Iannone, con Gianmaria Antinolfi ed infine con Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto una bambina, Luna Mari.

Quanto costano le ciabatte di Belen Rodriguez

Essendo una delle showgirl più famose della televisione italiana, la Rodriguez è anche molto seguita sui social. Su Instagram, ad esempio, può contare su più di 10 milioni di seguaci, un numero veramente impressionante. I suoi follower ovviamente non provengono solamente dall’Italia. La modella argentina è amata e seguita in tutto il mondo.

Grazie al suo immenso seguito sui social, la Rodriguez spesso lancia delle tendenze. I capi indossati dalla modella diventano dunque i più richiesti nei negozi di abbigliamento. Di recente, le sue seguaci sono rimaste ‘ammaliate’ dalle sue ciabatte.

Durante un momento di relax, infatti, la showgirl argentina ha mostrato il suo look, ma gli occhi dei follower si sono letteralmente ‘bloccati’ alle ciabatte in raso terra. Si tratta ovviamente di un modello firmato in cavallino animalier, con suola in cuoio nero e maxi H sulla punta. Sono solo ciabatte eppure sapete quanto costano? 629 euro.